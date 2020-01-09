09.01.2020 08:17 - Güncelleme: 09.01.2020 08:17

Libya’da Ulusal Mutabakat Hükümeti ile Hafter terör örgütü arasındaki çatışmalar devam ediyor. Alınan bilgiye göre UMH’ye bağlı güçler top atışları ile Trablus’un güneyindeki Hafter güçlerini bombaladı. Yoğun ateş altında kalan Hafter güçleri çekilince mevziler ele geçirildi. Hafter milislerinin attığı havan mermisinin Ayn Zara bölgesinde bir eve isabet etti.

İLERLEYİŞLERİ DURDURULDU

UMH saflarındaki Suudi Arabistan Bağlantılı bir grubun taraf değiştirmesi nedeniyle düşen Sirte kırsalında da çatışmalar hız kazandı. Kentin batısına doğru ilerlemeye çalışan Hafter güçleri SİHA’larla vuruldu. Yerel kaynaklara göre en az 15 kayıp veren Hafter güçleri çekilmek zorunda kaldı. Ordu Sözcüsü Muhammed Kanuni de, Sirte’nin batısındaki Al Hassan bölgesindeki BAE’nin Hafter milislerine verdiği zırhlı araçlar, uçaksavarların çoklu roket atarlarla imha edildiğini duyurdu.

DEAŞ’TAN ALDIK, YİNE ALACAĞIZ

Sirte’deki durumla ilgili Yeni Şafak’a bilgi veren Albay Adel Abdul Kafi, “Sirte’de operasyon odası kuruldu, komutanı ise İbrahim Beytulmal oldu. Beklenilen teçhizat ve askeri destek Sirte sınırına geldi. Sirte’yi DEAŞ’tan almak için 8 ay savaştık, 700’e yakın şehit verdik. Bundan dolayı Sirte’yi Hafter’e bırakmayacağız geri alacağız” dedi. Sirte’de daha önce DEAŞ’a destek verenlerin bugün Hafter’le çalıştığını belirten Abdul Kafi, “Biz biliyoruz, herkes de biliyor, DEAŞ ve taraftarları Hafter’i destekliyor” ifadelerini kullandı.

BAE İLE İLİŞKİYİ BİTİRİN

Öte yandan Libya Devlet Yüksek Konseyi, Hafter’in en büyük destekçisi Birleşik Arap Emirliklerini hedef alan bir karara imza attı. Konsey, “UMH’ye Birleşik Arap Emirlikleri’yle (BAE) ilişkileri kesme öneri-sinde bulundu. Konsey’in 48. oturumunun ardından yapılan açıklamada, başta askeri okul katliamı olmak üzere başkent Trablus’a yönelik saldırıların doğrudan ve temel ortağı olması hasebiyle BAE aleyhinde ulus-lararası forumlarda tüm yasal önlemlerin alınması istendi. Libya’ya karşı savaş halinde ve düşmanca bir tutum içinde olması nedeniyle BAE ile ilişkilerin kesilmesini öneren Konsey, açıklamada, Birleşmiş Millet-ler (BM) Anlaşması gereğince kendisine tanınan tüm yollarla bu saldırılara cevap verme hakkını saklı tuttuğunu vurguladı.

SİVİLLERİ VURDU



Türkiye’nin destek verdiği Ulusal Mutabakat Hükümeti’nin saldırısıyla ağır darbe alan BAE teröristi Hafter sivilleri hedef aldı. Saldırıda iki çocuk hayatını kaybetti. Libya'da uluslararası tanınırlığa sahip Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) başkent Trablus'un güneyinde, darbeci General Halife Hafter milislerinin düzenlediği havan saldırısında 2 çocuğun öldüğünü duyurdu.

İKİ ÇOCUK HAYATINI KAYBETTİ

UMH'ye bağlı güçlerin yürüttüğü Burkan el-Gadab Operasyonu Ofisi’nin resmi Facebook sayfasından yapılan yazılı açıklamada, Hafter milislerinin attığı havan mermisinin Ayn Zara bölgesinde bir eve isabet etmesi sonucu 2 çocuğun yaşamını yitirdiği kaydedildi. Facebook açıklamasında ayrıca, UMH'ye bağlı güçlerin, ülkenin doğusundaki Sirte kenti yakınlarında bulunan El-Veşka bölgesinde Hafter milislerine ait bazı askeri araçları kullanılmaz hale getirdiği de belirtildi.

İHA’LAR 302. TABURU VURDU

Öte yandan Hafter güçlerine yakın sosyal paylaşım platformlarında, UMH'ye ait bir insansız hava aracıyla (İHA) hedef alınan 302. Tabur'da 5 milisin hayatını kaybettiği duyuruldu. Libya'nın doğusundaki silahlı güçlerin lideri darbeci General Halife Hafter, başkent Trablus'u ele geçirmek için 4 Nisan 2019'da saldırı emri vermiş, bunun üzerine uluslararası meşruiyete sahip UMH birlikleri de karşı operasyon başlatmıştı.