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Dünya

Orban: Almanya, 10 yıl önceki Almanya değil

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Almanya'nın 10 yıl önceki Almanya olmadığını söyleyerek, “Ne önceki lezzeti ne de önceki kokusu kalmış. Almanya, artık ebeveynlerimizin ve dedelerimizin bize örnek gösterdiği ülke değil” dedi.

IHA21 Haziran 2024 Cuma 15:24 - Güncelleme:
Orban: Almanya, 10 yıl önceki Almanya değil
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Almanya'nın başkenti Berlin'de bugün Şansölye Olaf Scholz ile gerçekleştireceği görüşme öncesinde Macaristan devlet radyosu Kossuth'a açıklamalarda bulundu. Almanya'nın son yıllarda içinden geçtiği değişikliğin kendisini şaşırttığını vurgulayan Macar lider, "Almanya, bundan 10 yıl önceki Almanya değil. Ne önceki lezzeti ne de önceki kokusu kalmış. Almanya, artık ebeveynlerimizin ve dedelerimizin bize örnek gösterdiği ülke değil" diye konuştu.

Orban, "Önceki nesiller çocuklarına, 'Evladım, eğer çalışkan insanlar görmek istiyorsan Almanya'ya git. Eğer iyi organize edilmiş çalışma görmek istiyorsan, eğer düzen görmek istiyorsan Almanya'ya git' derdi. Fakat Almanya artık renkli, değişmiş ve çok kültürlü bir dünya. Bu büyük bir değişiklik" dedi.

Almanya'da göçmenlerin artık misafir olmadığını ve sol hükümetler sayesinde vatandaşlık kazandıklarını söyleyen Orban, "Almanya, her geçen gün daha hızlı bir şekilde göçmenlere ait hale geliyor. Eğer, biz de göçmenlere izin verirsek Macaristan artık bir Macar ülkesi olmaktan çıkacak. Eğer göçmenlik politikası konusunda birileri hata yaparsa bunu düzeltmek bir daha mümkün olmayacak" ifadelerini kullandı.

Orban, ayrıca Macar halkına göçmenliğe "hayır" diyerek ülkelerini bir "barış adası olarak koruma" çağrısında bulundu.

"AVRUPA'YA HER YIL 1 MİLYON GÖÇMEN GETİRMEYİ HEDEFLİYORLAR"

Avrupa'da Liberaller, Sol ve Avrupa Halk Partisi'nin savaş yanlısı bir koalisyon oluşturduğunu ve kıtayı hızla savaşa sürüklediklerini ileri süren Orban, bu koalisyonun ikinci planının ise Avrupa'ya her yıl 1 milyon göçmen getirmek olduğunu söyledi. Orban, "Avrupa'da bir nüfus değişikliği programı uygulanıyor. Beyaz Avrupalıların sayısı azalıyor ve Müslüman göçmenlerin sayısı radikal bir şekilde artıyor" dedi.

ORBAN, SCHOLZ İLE GÖRÜŞECEK

Macaristan Başbakanı Orban, bugün Almanya Şansölyesi Olaf Scholz ile bir araya gelerek, Macaristan'ın 1 Temmuz itibarıyla devralacağı AB dönem başkanlığının yanı sıra 6 aylık sürece ilişkin plan ve programları görüşecek.

Macaristan, yıl sonuna kadar birliğin haftalık gündemini belirleyecek ve Brüksel'deki toplantılara başkanlık edecek. Macaristan'ın dönem başkanlığının resmi sloganı ise ABD Başkan adayı Donald Trump'ın "Make America Great Again" (MAGA-Amerika'yı Yeniden Büyük Yap) şeklindeki sloganına oldukça benzeyen "Make Europe Great Again" (MEGA-Avrupa'yı Yeniden Büyük Yap) olacak.

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