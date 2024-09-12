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Dünya

Orban: Hayati önem taşıyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Batı Balkan ülkelerindeki istikrarın Avrupa Birliği (AB) için hayati önem taşıdığını belirtti.

AA12 Eylül 2024 Perşembe 16:34 - Güncelleme:
Orban: Hayati önem taşıyor
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Orban, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de Bosna Hersek'teki iki entiteden biri olan Sırp Cumhuriyeti'nin (RS) Başkanı Milorad Dodik ile görüştü.

Görüşmenin ardından sosyal medya hesabından paylaşım yapan Orban, "Batı Balkanlar'daki istikrar AB için hayati önem taşıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Orban, "Ders vermek ve yaptırımlar yerine diyalog ve işbirliğine inanıyoruz. Sayın Dodik ile görüşmem de bu amaçla yapıldı." bilgisini paylaştı.

Dodik de sosyal medya hesabındaki paylaşımında "büyük bir devlet adamı ve dostla" son derece verimli bir görüşme yaptığını belirterek, "Macaristan, tüm Batı Balkan ülkelerinin AB üyelik süreçleriyle yakından ilgileniyor." ifadesini kullandı.

  • Macaristan Başbakanı Viktor Orban
  • Başbakan Orban
  • Viktor Orban

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