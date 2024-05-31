Orban: NATO her hafta savaşa daha çok yaklaşıyor

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, NATO Dışişleri Bakanlarının gayrıresmi toplantı çerçevesinde Çekya'nın başkenti Prag'da bir araya gelirken Macar radyosuna konuştu. Açıklamasında Rusya-Ukrayna Savaşı'na değinen Orban, NATO'nun Ukrayna savaşına daha fazla dahil olma planlarının daha çok bir itfaiyecinin alev makinesiyle yangını söndürmeye çalışmasına benzediğini söyledi. Macar Başbakan, NATO'nun her hafta savaşa daha fazla yaklaştığını ifade etti. Orban, "Fransız askerleri eğitmenlerin Ukrayna'ya gönderilmesi ve Ukrayna ordusunun Batının sağladığı silahların Rus hedeflerinin vurulmasında kullanılmasına izin verilmesi müzakereleri fikri endişe verici ve NATO'yu her hafta savaşa yaklaştırıyor" dedi.

NATO'nun Ukrayna misyonunun ittifaka üye ülkeleri korumak yerine dünya savaşı riski taşıdığını söyleyen Macar Başbakanı Orban, "NATO'nun bizi korumak yerine bizi bir dünya savaşına sürüklemesi saçmalık. Bu, bir itfaiyecinin gelip alev makinesiyle yangını söndürmeye karar vermesi kadar saçma" ifadelerini kullandı.

ZELENSKİY'DEN BATILI DEVLETLERE "SINIRLANDIRMALARI KALDIRIN" ÇAĞRISI



Moskova ile ilişkilerini geliştiren Orban, Rusya'nın Ukrayna'ya savaş başlatmasından bu yan Ukrayna'ya destek konusunda Batılı ülkelerle anlaşmazlık yaşıyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, kendilerine sağlanan silahların kullanımına ilişkin sınırlandırmaların gevşetilmesi çağrısında bulunurken Batılı ülkeler son haftalarda Ukrayna'nın Rusya'daki hedefleri vurmasına izin verilip verilmemesi noktasında fikir ayrılığı yaşıyor. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg dün yaptığı açıklamada, NATO üye ülkelerinin Ukrayna'ya sağladığı silahların kullanıma getirilen bazı sınırlandırmaları gözden geçirilmesi zamanı geldiğini ifade etmişti.

Macaristan Dışişleri Bakanlığından bu ayı başında yapılan açıklamada, Bir NATO üyesi olan ülkesinin, ittifakın "çılgın görev" olarak tanımladığı uzun süreli Ukrayna'ya yardım planının parçası olmayacağı kaydedilmişti.

Avrupa Birliği Dışişleri Bakanlığı ise Pazartesi günü, Ukrayna'ya milyarlarca euroluk askeri yardım paketini engellemekten vazgeçme çağrısında bulunmuştu.