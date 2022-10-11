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Dünya

Orban, Scholz ile görüşmesini ''verimli'' olarak nitelendirdi

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile yaptığı görüşmenin verimli geçtiğini söyledi.

AA11 Ekim 2022 Salı 00:11 - Güncelleme:
Orban, Scholz ile görüşmesini ''verimli'' olarak nitelendirdi
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Alman Haber Ajansı DPA'nın haberine göre, Orban, Berlin'de yaptığı açıklamada, Scholz ile gerçekleştirdiği görüşmenin 2 saat sürdüğünü belirtti.

Orban, görüşmede tüm zor konuların ele alındığını, görüşmenin verimli geçtiğini kaydetti.

Görüşmeye ilişkin ayrıntılı bilgi vermeyen Orban, her iki tarafın görüşmeden memnun olabileceğini aktardı.

Berlin'de bugün Başbakanlık binasında yapılan Scholz-Orban görüşmesinin ardından ortak basın toplantısı düzenlenmedi. Alman tarafından ise görüşmeye ilişkin açıklama yapılmadı.

Öte yandan Viktor Orban'ın dün de eski Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir araya geldiği bildirildi.

  • Macaristan Başbakanı Viktor Orban
  • Macaristan Başbakanı Orban
  • Viktor Orban

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