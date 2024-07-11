Orban, ABD'de yayın yapan Newsweek dergisinde, NATO'ya ilişkin görüşleri ve ülkesinin yaklaşımını ele alan "NATO'nun hedefi barıştır, sonsuz savaş değil" başlıklı makale kaleme aldı. Makalede, NATO'nun dönüm noktasına yaklaştığını belirten Orban, "Dünya tarihinin en başarılı askeri ittifakının barış projesi olarak başladığını ve gelecekteki başarısının barışı koruma becerisine bağlı olduğunu hatırlamakta fayda var ama bugün barış yerine savaş arayışı, savunma yerine saldırı gündemde." ifadelerini kullandı.

"GÖREV, İTTİFAKI BARIŞ PROJESİ OLARAK KORUMAK OLMALI"

Orban, bu durumun NATO'nun kurucu değerlerine aykırı olduğuna işaret ederek, "Macaristan'ın tarihsel deneyimi, bu tür dönüşümlerin hiçbir zaman iyi yöne gitmediğini göstermektedir. Bugünkü görev, ittifakı barış projesi olarak korumak olmalıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkesinin NATO'ya üyelik sürecine değinen Orban, Birinci Dünya Savaşı sonrası yaşanan kötü tecrübeleri sıraladı.

NATO VURGUSU

Orban, savaşı değil barışı koruyan, saldırgan genişlemeci değil savunma odaklı askeri ittifak olan NATO'ya katılmanın kendileri için en önemli husus olduğunu kaydederek, "Macar bakış açısı için daha iyisini isteyemezdik" ifadesini kullandı.

Macaristan'ın hala bu yaklaşımı savunduğunu vurgulayan Orban, ülkesinin 1999'da NATO'ya katıldığını hatırlatarak, şunları kaydetti:

"25 yıl geriye dönüp baktığımda, Batı'nın bir parçası olarak bütünleşme yönündeki genel arzunun yanı sıra Macarları nihayet katılmaya ikna eden şeyin NATO'nun barış vaadi olduğunu rahatlıkla söyleyebilirim."

ASKERİ SANAYİ

Orban, Macar savunma sanayisinin hava savunma sistemlerinden insansız hava araçlarına kadar birçok alanda gelişimini sürdürdüğünü belirterek, "Ukrayna'daki savaş, Avrupalı NATO üyesi ülkelerin askeri sanayi kapasitesinde ciddi bir eksiklikle karşı karşıya olduğunu gösterdi." ifadesini kullandı.

Orban, Macar silahlı kuvvetlerinin ve savunma sanayisinin güçlendirilmesinin yalnızca Macaristan'a değil, bir bütün olarak NATO'ya fayda sağlayacağına dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Macaristan, sadık bir ortak olmanın yanı sıra barışı koruma ve öngörülebilir kalkınmayı sağlama hedeflerine ulaşmak için ittifakın diğer üyeleriyle aktif olarak işbirliği yapmaya hazır olan bir müttefiktir."