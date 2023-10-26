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Dünya

Orban'dan Rusya çıkışı: Gurur duruyoruz

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı görüşmeden gurur duyduğunu söyledi.

IHA26 Ekim 2023 Perşembe 20:08 - Güncelleme:
Orban'dan Rusya çıkışı: Gurur duruyoruz
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Belçika'nın başkenti Brüksel'deki Avrupa Birliği (AB) Liderler Zirvesi öncesi açıklamalarda bulunan Macaristan Başbakanı Viktor Orban, geçtiğimiz hafta Çin'de düzenlene III. Uluslararası Kuşak ve Yol Forumu çerçevesinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesine ilişkin gelen tepkilere cevap verdi. Orban, "Barış için her şeyi yapmak istiyoruz. Bu nedenle de Ruslarla her türlü iletişim kanalını açık tutuyoruz. Aksi takdirde barış için bir şans kalmaz. Bu bir stratejidir ve bundan gurur duruyoruz. Avrupa'daki herkesin çıkarına olacak şekilde barış adına ve barış lehine konuşacak olan yalnızca biziz" dedi.

Avrupa Birliği'nin Rusya'yı tecrit politikasıyla ters düştüğü için sert bir şekilde eleştirilen Orban, AB dahilinde Ukrayna'da barış için aktif çaba gösteren tek liderin kendisi olduğunu söyledi.

Polonya'da muhafazakar Hukuk ve Adalet Partisi'nin seçimleri kaybetmesinden sonra Avrupa'da yalnızlaşan aşırı sağcı Macar lider, İsveç'in NATO'ya üyelik sürecine parlamento hala onay vermemesi nedeniyle de AB içinde giderek artan bir baskı altında bulunuyor. Orban, geçtiğimiz pazartesi günü de Macaristan'da 1956'da Sovyet destekli iradeye karşı ayaklanmanın yıl dönümü vesilesiyle yaptığı konuşmada Avrupa Birliği'ni "Sovyetler Birliği'nin başarısız bir parodisi" olarak nitelendirerek, AB yetkililerinin tepkisini çekmişti.

  • Viktor Orban
  • Vladimir Putin
  • Rusya

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