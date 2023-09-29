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Dünya

Orban'dan Ukrayna'nın AB üyeliğiyle ilgili açıklama

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, savaşın sürdüğü Ukrayna'nın Avrupa Birliği'ne (AB) katılım sürecini başlatmanın gerçekçi olmadığını savunarak, Brüksel'in yakın zamanda Kiev yönetimiyle AB'ye üyelik için müzakerelere başlaması olasılığını şüpheli bulduğunu söyledi.

AA29 Eylül 2023 Cuma 14:06 - Güncelleme:
Orban'dan Ukrayna'nın AB üyeliğiyle ilgili açıklama
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Güncel konulara ilişkin her cuma devlet radyosuna açıklamalarda bulunan Orban, Ukrayna'nın AB'ye üyelik sürecine ilişkin değerlendirme yaptı.

Orban, AB'ye yeni bir katılım için üye 27 ülkenin oy birliğine ihtiyaç duyulduğunu kaydederek, 2 yıl içinde Birliğe girme hedefi bulunan Ukrayna'nın üyeliğine ilişkin Macar parlamentosunda oylama yapılması gerektiğini dile getirdi.

"Meclisteyken, Macaristan parlamentosunun 2 yıl içinde Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine oy vermesi yönünde karşı konulmaz bir arzu hissetmiyorum. Bu yüzden bu iddialı planlara karşı dikkatliyimdir." diye konuşan Orban, müzakerelerin başlatılmasına ilişkin kararın alınabilmesi için AB'nin uzun ve zor soruları yanıtlaması gerektiğini belirtti.

Orban, sonbaharda Brüksel'de üye ülkelerin Ukrayna'nın geleceğini tartışacağını, "bu konumdaki bir ülkenin üyeliğinin ciddi şekilde düşünülmesi gerektiğine" yönelik bir soruyla yüzleşmekten kaçınılamayacağını ifade etti.

Ukrayna'da savaşın devam etmesi nedeniyle ülkenin toprak bütünlüğünün kestirilemediğini, göçün sürmesi sebebiyle nüfusunun bilinmediğini belirten Orban, "Parametrelerini bilmeden bir ülkeyi kabul etmek emsalsiz bir davranış olur." dedi.

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