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Dünya

Orban'ın Ukrayna-Rusya temasları sürüyor: Trump bunu çözecek

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 'barış misyonu' ziyaretleri çerçevesinde Florida'daki Mar-a-Lago'daki malikanesinde eski ABD Başkanı Donald Trump ile Ukrayna'daki durumu görüştü.

IHA12 Temmuz 2024 Cuma 15:00 - Güncelleme:
Orban'ın Ukrayna-Rusya temasları sürüyor: Trump bunu çözecek
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Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Ukrayna için başlattığı "barış misyonu" görüşmeleri çerçevesinde dün akşam saatlerinde eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçilerin başkan adayı Donald Trump'la bir araya geldi. Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago'daki malikanesinde gerçekleştirilen görüşmede, Orban ve Trump barış sağlanmasına yönelik değerlendirmelerde bulundu.

ORBAN VE TRUMP'TAN AÇIKLAMA

Orban görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Barışı sağlamanın yollarını tartıştık. Günün iyi haberi, (Trump) bunu çözecek" ifadesini kullandı. Trump ise yaptığı açıklamada Viktor Orban'a ziyaretinden dolayı teşekkür ederek, "Barış hızlı bir şekilde sağlanmalı. Hiç başlamaması gereken bir savaşta çok fazla insan öldü" dedi.

ORBAN'DAN UKRAYNA, RUSYA VE ÇİN'E ZİYARET

Macaristan Başbakanı Orban, ülkesinin 1 Temmuz itibarıyla AB Konseyi Dönem Başkanlığını devralmasının ardından Ukrayna için bir "barış misyonu" başlatmış, 2 Temmuz'da Kiev'de Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 5 Temmuz'da Moskova'da Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 8 Temmuz'da da Pekin'de Çin Devlet Başkanı Xi Jinping ile bir araya gelmişti. AB liderleri, Orban'ın Moskova ziyareti için Brüksel'den yetki almadığını ve AB'yi temsil etmediğini açıklamıştı.

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