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Dünya

Oregone eyaleti kara teslim! 100'den fazla araç birbirine girdi

ABD'de, kar fırtınası nedeniyle zincirleme trafik kazası meydana geldi. Yaşanan olayda 100'den fazla aracın birbirine girdiği bildirildi.

AA14 Şubat 2025 Cuma 11:42 - Güncelleme:
Oregone eyaleti kara teslim! 100'den fazla araç birbirine girdi
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ABD basınındaki haberlere göre, Oregon eyaletinde Multnomah Şelalesi yakınındaki Westbound I-84 kara yolunda zincirleme kaza yaşandı.

Görüş mesafesini düşüren ve yolları kayganlaştıran kar fırtınası nedeniyle meydana gelen kazaya, 100'den fazla araç karıştı.

Multnomah İlçe Şerif Ofisi'nin X hesabından yapılan açıklamada ise "Batı yönlü I-84 çoklu araç kazası nedeniyle kapalı. Çarpışma alanında onlarca araç ve birkaç kaza yeri var. İnsanların araçlarının içinde sıkıştıklarına dair raporlar var." ifadeleri kullanıldı.

Kaza sırasında bir SUV aracın alev aldığı bildirilen açıklamada, olay yeri müdahale ekiplerinin araçların durumunu kontrol ettiği kaydedildi.

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