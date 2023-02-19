Orgeneral Dagalu: Türkiye ülkemizde hayırda yarışıyor, bizim de desteğimiz sürecek

Hartum Uluslararası Havalimanı'nında depremzedelere yönelik çadır, battaniye ve muhtelif yardımların sevkiyatı dolayısıyla Sudan Egemenlik Konseyi Başkan Yardımcısı ve Hızlı Destek Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu, Türkiye'nin Hartum Büyükelçisi İsmail Çobanoğlu, Sosyal Kalkınma Bakanı Ahmed Adem Bahit, Dışişleri Bakanlığı ve Sosyal Kalkınma Bakanlığı müsteşarlarının katılımıyla tören düzenlendi.

Dagalu, törende gazetecilere yaptığı açıklamada, şu ifadeleri kullandı:

"Gerçekten büyük bir felaket olan bu depremlerde hayatını kaybeden kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Sudan halkı Türk halkıyla beraberdir. Türkiye, insani yardım kuruluşlarıyla Sudan'da hayırda yarışıyor. Bugüne kadar bizi yalnız bırakmadıkları için teşekkür ediyoruz. Türkiye'de en fazla ihtiyaç duyulan şeyin barınma olduğunu gördüğümüz için ilk etapta 2 bin çadır ve 20 bin battaniye gönderiyoruz. Bu, Sudan halkından ufak bir destek. İnşallah Türk kardeşlerimize desteğimiz sürecek."

Büyükelçi Çobanoğlu da "Depremin ilk gününden beri Büyükelçiliğimiz, Sudan halkının birlikteliği ve dayanışmasına sahne oldu. Tüm Sudanlı kardeşlerimiz tek vücut halinde yardımlarını yapmaya devam ediyorlar. Poşet içerisinde para getirenler... Yüzüğünü çıkarıp bize vermek isteyen kardeşlerimiz oldu. Sudanlı kardeşlerimiz böylece tam bir kara gün dostu olduklarını göstermiş oldular. Sudan halkı ve yönetimine şükranlarımı sunuyorum." diye konuştu.

Törenin ardından yardımların yüklendiği Türk Hava Yollarına ait kargo uçağı Türkiye'ye hareket etti.

