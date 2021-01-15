Orgeneral Han, ASSAM yöneticileriyle bir araya geldi

AA 15 Ocak 2021 Cuma 15:21 - Güncelleme: 15 Ocak 2021 Cuma 15:21

Tanrıverdi, Bakırköy'deki bir otelde düzenlenen toplantı sonrası AA muhabirine, ASSAM olarak kendilerini çok memnun eden bir görüşme yaptıklarını söyledi.

Adnan Tanrıverdi, Türkiye ziyareti sırasında Orgeneral Han'ın, ASSAM ile görüşme isteğinin kendilerine iletildiğini, bundan büyük bir şeref duyduklarını belirtti.



ASSAM'ın 2019 yılında yaptığı kongreye 45 İslam ülkesinden katılım olduğunu, geçen yıl ise yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle çevrim içi yaptıkları kongreye 12 ülkeden katılım sağlandığını anlatan Tanrıverdi, "Misyonumuz, bu söylemlerimiz İslam dünyası tarafından kabul ediliyor anlamına geliyor." ifadesini kullandı.

Tanrıverdi, Pakistan Hava Kuvvetleri Komutanı Han'ın kurduğu bağımsız olan Havacılık ve Güvenlik Araştırmaları Merkezinin kendileriyle irtibatta olduğunu ve bir protokol imzalanabileceğini sözlerine ekledi.