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Örgüt köşeye sıkıştı, teröristbaşı Ferhat Abdi Şahin ABD'ye böyle yalvardı

Beşşar Esed rejimi ve Rusya, Barış Pınarı Harekatı'yla darbe yiyen YPG/PKK'nın rejimle birleşmesini isterken; örgüt, kendi yapısını koruma güvencesi verilmediği gerekçesiyle teklifi kabul etmedi. Örgütün yanıtı sonrası, rejimin Tel Temır'dan güçlerini çekip YPG/PKK'lı teröristleri yalnız bıraktığı görüldü. Çekilme sonrası örgütün sözde komutanı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin, Twitter'dan yaptığı son dakika açıklamasıyla ABD'ye yalvardı.

  • AA & star.com.tr
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Esed rejiminin haber ajansı SANA, Savunma Bakanlığının "SDG" adını kullanan terör örgütüne "safları birleştirme" ve rejim ordusuna katılma çağrısı yaptığını duyurdu.

Terör örgütü ise internet sitesinden yayımladığı yanıtta, birleşme çalışmasına örgütün ayrı yapısını tanıyıp varlığını koruyacak bir siyasi uzlaşıyla başlanabileceğini ve rejimin kullandığı dilin rahatsız edici olduğunu savundu.

Harita: Suriye Gündemi

REJİM TEL TEMIR'DAN ÇEKİLDİ. TERÖRİSTLER YALNIZ KALDI

Rejimin, örgütten gelen olumsuz yanıttan kısa süre sonra Rasulayn'ın güneydoğusunda Barış Pınarı Harekatı bölgesi yakınlarındaki Tel Temır'dan güçlerini çekip YPG/PKK'lı teröristleri yalnız bıraktığı görüldü.

Bu arada Rusya'nın da devreye girerek YPG/PKK'ya rejimle birleşmesi için ısrarlı mesajlar gönderdiği ancak henüz istediği yanıtı alamadığı öğrenildi.

TERÖRİST FERHAT ABDİ ŞAHİN, ABD'YE YALVARDI

SDG'nin sözde komutanı teröristbaşı Mazlum Kobani kod adlı Ferhat Abdi Şahin ise, yaşanan bu gelişmeler sonucunda Twitter hesabından ABD'ye çağrıda bulunarak, Türkiye'yi durdurmasını istedi. Köşeye sıkışan örgütü kurtarmak adına yalana sarılan terörist Abdi Şahin, "Türkiye, ABD ile yapılan ateşkes anlaşmasına uymuyor. Türkiye, aşırılık yanlısı gruplarla birlikte, Hristiyan köylerini işgal etmeye başladı ve yok olma tehdidi altındaki Asuri kasabası Tal Termır'a girmeye çalışıyor. ABD yükümlülüklerini yerine getirmeli" ifadeleriyle ABD'ye resmen yalvardı.

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