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Örgüt sempatizanı ABD’li dilbilimci Chomsky, yine PKK/YPG propagandası yaptı

Terör örgütü PKK/PYD-YPG’ye ve örgütün siyasi kanadı HDP’ye verdiği destekle bilinen ABD’li dilbilimci Chomsky, Türkiye’nin Münbiç ve Fırat’ın doğusuna gerçekleştireceği operasyondan duyduğu rahatsızlığı, “Küçük bir ABD birliği, bölgedeki Kürtlerin hayatını kurtarmaya ve Suriye’de özerklik kazanmalarına yardımcı olmaya yeter.” diye konuştu.

  • TM Dijital Haber Merkezi
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Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin ayrılıkçı saldırılarına ve örgütün Türkiye ve bölgedeki diğer ülkelerde bulunan siyasi ayaklarına verdiği destekle adından söz ettiren ABD’li dilbilimci Noam Chomsky, Türkiye karşıtı propagandasını sürdürmeye devam ediyor.
 
ABD Başkanı Donald Trump’ın 14 Aralık 2018’de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile gerçekleştirdiği telefon konuşması sonrası Suriye’deki askeri varlığını sonlandırma kararı almasının “henüz kesin bir olgu” olmadığını iddia eden Chomsky, terör örgütü PKK yanlısı yayın yapan bir kanala verdiği demeçte, “Her gün konuyla ilgili yeni haberler geliyor. ABD askerlerinin çekilip çekilmeyeceği ya da bunun ne zaman gerçekleşeceği konusunda henüz net bir şey yok.” diye konuştu.
 
Terör örgütü PKK/PYD-YPG’nin işgali altında bulunan Münbiç ve Fırat’ın doğusundaki bölgelere Türkiye’nin düzenlemeyi planladığı harekâttan duyduğu endişeyi dile getiren Chomsky, “Küçük bir ABD birliği, bölgedeki Kürtlerin hayatını kurtarmaya yeter.” ifadelerini kullandı.
 
Söz konusu “küçük bir ABD birliğinin” bölgedeki terör örgütü PKK/PYD-YPG mensuplarının Suriye’deki güvenliğini sağlayıp özyönetim kurabilmelerine olanak sağlayabileceğini iddia eden Chomsky, ABD Başkanı Trump’ın “Türkiye’nin terör örgütü DEAŞ’ın kalıntılarını temizleyeceğine olan inancına” katılmadığını söyledi.
 
İçeride ve dışarıda terörle mücadelesi ve bu konudaki kararlılığı ayan beyan ortada olan Türkiye hakkında asılsız ithamlarda bulunmaktan geri durmayan Chomsky, “Türkiye’nin tek endişesi, terör örgütü DEAŞ’la sahada mücadele eden Kürtlerin bağımsızlık elde etmesini engellemek.” diye konuştu.
 
Gerçekleri görmemek için Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davetini reddetmişti
 
ABD’li dilbilimci Noam Chomsky, terör örgütü PKK’nın 2015 ve 2016 yıllarında bölgeyi kan gölüne çevirerek oynadığı hendek oyununu bozan Türkiye’nin Sur, Cizre, Nusaybin ve Silopi gibi bölgelerdeki terör örgütü mensuplarına yönelik operasyonlarından rahatsız olan bir grup “aydın müsveddesinin” yayımladığı bildiriye imza atmıştı.
 
Cumhurbaşkanı Erdoğan ise konuyla ilgili olarak yaptığı bir açıklamada Chomsky’yi Türkiye’ye davet ederek, “Kendilerini Türkiye’ye davet ediyorum, burada ne olup bittiğini kendilerine anlatmaya hazırız. ABD Büyükelçiliği, Chomsky’yi davet etsin, kendisini misafir edelim. Bölgeyi bu akademisyen sıfatlı 5. kol elemanlarından değil, kendi gözleriyle görsün.” diye konuşmuştu.
 
Chomsky ise bu daveti reddederek, terör örgütü PKK’nın siyasi kanadı HDP’ye atıfla, “Eğer Türkiye’ye gitmeye karar verirsem, bu onun davetiyle değil; ciddi saldırıya maruz kalan cesur muhaliflerin davetiyle olacak.” ifadelerini kullanmıştı.

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