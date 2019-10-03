Irak'ta sular durulmuyor! Peki gösterilerin arkasında kim var?

Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi yaptığı yazılı açıklamada, başkent Bağdat’ta “güvenlik güçlerine, kamu ve özel mülklere saldırılar düzenleyen provokatörlerden göstericileri, kamu düzeni ve iç güvenliği korumak için geniş kapsamlı sokağa çıkma yasağı talimatı” verdiğini belirtti. Abdülmehdi, güvenlik güçlerinin acil insani durumlara, havalimanı yolcularına ve Erbain etkinliklerine katılacak olanlara müsamaha göstereceğini aktardı.

Aksam.com.tr’den Ezgi Aşık’a konuşan ORSAM Irak Çalışmaları Koordinatörü Bilgay Duman, Irak’ta devam eden gösterilerde İran ve ABD çekişmesi yaşandığını belirtti. Duman, “Bunlar Irak medyasında açık dille konuşuluyor. Gösterilerde İran bayraklarının yakılması, bazı Şii Milis gruplarının bürolarının yakılması var, bunlar önemli emareler. Yine Irak’ta Haşdi Şabi’nin yapısında yapılan değişikliklerin Amerikan baskısıyla yapıldığı konuşuluyor.” ifadelerini kullandı.

Irak’ta devam eden gösterilerin daha önce planlandığını belirten Bilgay Duman, şunları kaydetti:

“Bazı sendika grupları ve sivil toplum örgütleri 1 Kasım itibarıyla gösteri yapacaklarını açıklamışlardı. Güvenlik kurumlarında yapılan bazı değişikler halkın hoşuna gitmedi. Geçtiğimiz hafta da terörle mücadele biriminin komutanı Abdulvahap El Saadi görevden alındı. Halkın çok sevdiği komutandı. Irak’tan DAEŞ’in çıkartılmasında çok önemli bir rol oynamış, terörle mücadele birimi içerisindeki yolsuzlukların giderilmesinde etkisi olan komutan. Halk bu karara çok büyük tepki verdi.”