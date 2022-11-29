Orta Afrika Cumhuriyeti'nde askeri hedefler bombalandı

Hükümet Sözcüsü ve İletişim Bakanı Serge Ghislain Djorie yaptığı açıklamada, kimliği belirsiz bir uçağın kuzey sınırından ülke topraklarına izinsiz giriş yaptığını bildirdi.

Uçağın Bossangoa şehrinde bulunan askeri noktaları ve pamuk üretim merkezlerini bombaladığını belirten Djorie, "Barış düşmanlarının yaptığı bu alçakça eylem cezasız kalmayacak." ifadelerini kullandı.

Kimliği belirsiz uçağın ülkede bulunan Rus paralı asker gücü Wagner grubuna ait üssü de bombaladıktan sonra kuzey sınırından ülkeyi terk ettiği belirtiliyor.

OAC ve Rus yetkilileri, ülkedeki şiddet olaylarına karşı birlikte mücadele etmek amacıyla Ağustos 2018'de askeri anlaşma imzalamıştı.