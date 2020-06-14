AA 14 Haziran 2020 Pazar 07:41 - Güncelleme: 14 Haziran 2020 Pazar 07:41

Afrika basınındaki haberlere göre, Silahsızlanma Terhis Entegrasyon ve Tahliye yetkilisi Ismael Kouago, hükümetle barış anlaşması imzalayan taraflardan eski Seleka grubu FPRC'nin silah bırakma kararı aldığını duyurdu.

FPRC'nin üyelerinin isimlerinin ve sahip oldukları silahların bilgilerinin olduğu liste teslim aldıklarını kaydeden Kouago, silah bırakmanın tam olarak hangi şartlarda, nerede ve ne zaman gerçekleşeceğine dair bilgi vermedi.

OAC'da 1830-1912 yılları arasında hüküm süren Dar el-Kouti sultanlığının devamı olduklarını iddia eden FPRC isyancı grubu 2014'te Vakaga eyaletinde Noureddine Adam önderliğinde kurulmuştu.

- OAC'deki kriz



Ülkede 2013'te Hristiyan Anti-Balaka ile çoğunluğu Müslüman Seleka grupları arasında çıkan ve iç savaşa dönüşen çatışmalarda binlerce kişi yaşamını yitirmişti.

Yaklaşık yüzde 80'i silahlı gruplar tarafından kontrol edilen ülkede, OAC hükümeti ile silahlı gruplar arasında Sudan'ın ev sahipliğinde yapılan barış görüşmelerinde nihai anlaşma 6 Şubat'ta imzalanmıştı.

Anlaşma kapsamında silahlı grupların temsilcileri hükümette yer almaya başlamıştı.