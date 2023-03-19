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Dünya

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde maden baskını: 9 Çinli öldürüldü

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Çin tarafından işletilen bir altın madenine düzenlenen silahlı baskında 9 Çin vatandaşının hayatını kaybettiği bildirildi.

IHA19 Mart 2023 Pazar 23:39 - Güncelleme:
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde maden baskını: 9 Çinli öldürüldü
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde altın madenine silahlı baskın yapıldı. Çin tarafından işletilen madende bulunan 9 Çin vatandaşının baskında hayatını kaybettiği, 2 kişinin de yaralandığı aktarıldı. Madenin bulunduğu Chimbolo yakınındaki Bambari kasabasının Belediye Başkanı Abel Matipata yaptığı açıklamada, saldırının yerel saatle 05.00 sularında düzenlendiğini aktararak, madenin birkaç gün önce faaliyete geçtiğini ifade etti.

Hayatını kaybeden 9 Çinlinin cenazeleri başkent Bangui'ye getirilirken, saldırganları yakalamak için bölgede operasyon başlatıldığı ifade edildi. Saldırı henüz kimse üstlenmezken, isyancı Vatanseverler Koalisyonu (CPC) yaptığı açıklamada, Rusya merkezli paralı asker şirketi Wagner Grubuna bağlı Rus paralı askerleri saldırının arkasında olduğunu iddia etti.

  • Orta Afrika Cumhuriyeti
  • maden baskını

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