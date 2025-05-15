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Dünya

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı

Orta Afrika Cumhuriyeti'nin (OAC) kuzeydoğusundaki Haute-Kotto şehrinde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırısında 5 asker, 2 sivil yaşamını yitirdi.

AA15 Mayıs 2025 Perşembe 17:37 - Güncelleme:
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde silahlı saldırı
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Ulusal basındaki haberlere göre, Haute-Kotto'ya bağlı Ouadda kasabasında kimliği belirsiz silahlı grup askeri kontrol noktasına saldırı düzenledi.

Saldırıda, 5 asker ile 2 sivilin hayatını kaybettiği açıklanırken, bölgeye takviye asker gönderildiği ve silahlı grubun püskürtülerek güvenlik durumunun kontrol altına alındığı bildirildi.

Seleka, Anti-Balaka, Barış İçin Birlik (UPC), OAC Vatansever Hareketi (MPC), Tanrının Direniş Ordusu (LRA) gibi silahlı gruplar, özellikle yer altı kaynaklarının zengin olduğu bölgelerin hakimiyeti için sıklıkla saldırılar düzenliyor.

Ülkede, 2013'ten bu yana devam eden şiddet olaylarında çoğu Müslüman binlerce kişi katledildi, 1 milyondan fazla kişi yerinden oldu.

  • orta afrika cumhuriyeti
  • silahlı saldırı
  • can kaybı

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