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Dünya

Orta Afrika'da skandal! AB'nin eğittiği ordu Wagner'e katıldı

AB, Orta Afrika Cumhuriyeti'ndeki skandal üzerine eğitim programını durdurdu. The Times gazetesinin haberine göre, AB'den eğitim alan ordudaki en az bir tabur asker saf değiştirdi. Askerlerin, ülkede katliamlara girişen Rus paralı asker grubu Wagner'e katıldığı belirlendi.

22 Aralık 2021 Çarşamba 08:54 - Güncelleme: 22 Aralık 2021 Çarşamba 08:54
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AB'nin Orta Afrika Cumhuriyeti'nde eğitim verdiği ordunun bir taburunun, Rus paralı asker grubu Wagner'e katıldığı ortaya çıktı. Wagner, son 1 haftada 40 sivili katletti.

Afrika'da AB tarafından eğitilen askerlerin bir kısmının, özellikle Libya'daki iç savaşta darbeci Hafter'in yanında insanlık suçlarına bulaşan Rus paralı asker grubu Wagner bünyesine katıldığı ortaya çıktı.

İngiliz The Times gazetesinin haberine göre AB bunun üzerine ülkedeki askeri eğitim faaliyetlerini askıya aldı. Ülkedeki AB eğitim misyonunun komutanı General Jacques Langlade de Montgros, "Bu paralı askerlerle herhangi bir kesişmeyi ve grubun eğittiğimiz Orta Afrika askerlerini kullanmasını istemiyoruz" dedi.

BM RAPORUNA GİRDİ

Ülkedeki 500'e yakın AB danışmanı da yeni bir karara kadar evlerine gönderildi. Öte yandan yerel basın, Wagner grubunun Nana-Mambere şehrindeki Fulani kampına operasyon düzenlediğini, aralarında çocukların ve kadınların da olduğu 40 sivilin öldürüldüğünü yazdı. BM insan hakları uzmanları, 31 Mart'ta yayımladıkları raporda, OAC'de 27 Aralık 2020'deki cumhurbaşkanı seçiminden bu yana devam eden şiddetli saldırılar ve insan hakları ihlallerinin ardında hükümetle hareket eden Rus Wagner grubu olduğunu bildirmişti.

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