Orta Afrika'da trafo faciası: 29 öğrenci yaşamını yitirdi

Ulusal basında yer alan haberlere göre, elektrik trafosunun patlamasıyla birlikte okulda panik yaşandı.

Olay sırasında üniversiteye giriş sınavına hazırlanan yaklaşık 5 bin 300 öğrencinin binada bulunduğu ve panik sonucu yaşanan izdihamın can kaybına yol açtığı bildirildi.

Yetkililer, en az 29 öğrencinin hayatını kaybettiğini, bazıları ağır olmak üzere 260 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Yaralıların çevredeki hastanelere sevk edildiği, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve ilgili kurumların ihmallerinin inceleneceği bildirildi.

Patlamanın sebebine ilişkin detaylı incelemelerin sürdüğü kaydedildi.

- 3 GÜNLÜK YAS İLAN EDİLDİ

Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, olayın ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan etti.

Devlet radyosunda okunan kararnamede bayrakların yarıya indirileceği ve hayatını kaybeden öğrenciler için anma programları düzenleneceği duyuruldu.

