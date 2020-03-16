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Dünya

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da koronavirüsten ilk ölüm

Orta Amerika ülkesi Guatemala'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle 85 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti.

AA16 Mart 2020 Pazartesi 07:44 - Güncelleme: 16 Mart 2020 Pazartesi 07:44
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Ülke basınındaki haberlere göre, başkent Guatemala'da düzenlenen basın toplantısında Kovid-19 vakaları ve önlemler konusunda bilgi veren Sağlık Bakanı Hugo Monroy, evinde kendini tecrit eden bir Guatemalalının yaşamını yitirdiğini ve ve bunun ülkede Kovid-19'dan kaynaklanan ilk ölüm olduğunu duyurdu.

Monroy, İspanya'dan 6 Mart'ta Guatemala'ya dönen 85 yaşındaki kişinin herhangi bir semptom göstermediği bilgisini paylaştı.

Guatemala’nın aldığı önlemlere de değinen Monroy, tüm Avrupalıların ülkeye girişinin durdurulduğunu açıkladı.

- PANAMA YABANCILARA KAPIYI KAPATTI

Ülkeye girişler konusunda Guatemala'dan daha radikal karar alan Panama ise tüm yabancılara kapıyı kapattı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Devlet Başkanı Nito Cortizo, Panamalılar ve oturum izni olanlar dışındaki kişilerin ülkeye girişlerinin durdurulduğunu duyurdu.

Cortizo, ülkeye girenlerin de 14 gün boyunca mutlaka evlerinde önleyici tecritte kalacaklarını vurguladı.

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