Orta Amerika'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Orta Amerika ülkeleri Panama ve Kosta Rika sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
- AA
ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, iki üke sınırındaki Plaza de Caisan kasabasının 7 kilometre güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
Deprem, yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Depremde oluşan hasar ve kayıplara ilişkin henüz bilgi verilmedi.
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