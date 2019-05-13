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Orta Amerika'da 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Orta Amerika ülkeleri Panama ve Kosta Rika sınırında 6,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

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ABD Jeolojik Araştırma Merkezi (USGS) tarafından yapılan açıklamaya göre, iki üke sınırındaki Plaza de Caisan kasabasının 7 kilometre güneybatısında 6,1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.
 
Deprem, yerin 37 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
 
Depremde oluşan hasar ve kayıplara ilişkin henüz bilgi verilmedi.

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