Orta Asya ülkeleri ''Orta Asya-2040'' belgesini kabul etmeye hazırlanıyor

Kazakistan Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, Kazakistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Gizat Nurdauletov'un ev sahipliğinde düzenlenen Orta Asya Güvenlik Konseyi Sekreterleri 1. Toplantısı için Astana'da bulunan Kırgızistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Marat İmankulov, Tacikistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Nasrullo Mahmudzoda, Özbekistan Güvenlik Konseyi Sekreteri Viktor Mahmudov ile Türkmenistan'ın Astana'daki Büyükelçiliği Askeri Ataşesi Annamırat Yagmırov'u kabul etti.

Tokayev, Orta Asya Güvenlik Konseyi Sekreterleri Toplantısı'nı dış ve iç tehditlerin önlenmesine yönelik çabaların birleştirilmesi için etkili bir platform haline getirmeyi amaçladıklarını bildirdi.

Bölgesel işbirliğinin tüm alanlarda aktif olarak geliştiğine dikkati çeken Tokayev, güvenlik alanındaki bu işbirliğinin kesinlikle olumlu bir eğilim olduğunu kaydetti.

Tokayev, küresel oyuncuların Orta Asya'ya ilgisinin oldukça yüksek olduğunu dile getirerek "Geçen yıl Orta Asya-Avrupa Birliği, Orta Asya-Çin, Orta Asya-ABD, Orta Asya-Körfez İşbirliği Konseyi, Orta Asya-Almanya arasında yapılan toplantıların sonuçları da bunu kanıtlıyor." diye konuştu.

Orta Asya devletleri arasında karşılıklı güvenin arttığını ve bu bağlamda bölge ülkelerini birbirine düşürmek isteyen dış güçlere karşı ortak direniş sergileme çağrısında bulunan Tokayev, "Bu tür yaklaşım ve girişimleri kararlılıkla reddettiğimizi belirtmek isterim. Ülkelerimizin karşılıklı kabul edilebilir çözüm bulamadığımız hiçbir sorunu yoktur ve olmamalıdır." dedi.

Tokayev, dönem başkanı olarak Kazakistan'ın 9 Ağustos'ta Astana'da yapılacak Orta Asya Devlet Başkanları 6. İstişare Toplantısı'nın potansiyelini güçlendirmek için aktif çalışmalar yürüttüğünü söyledi.

Bu kapsamda bölgesel işbirliğinin geliştirilmesine ilişkin "Orta Asya-2040" Stratejisi'ni hazırladıklarını belirten Tokayev, "Bölgesel yakınlaşmanın öncelikleri özellikle beş yönlü etkileşimin genişletilmesine ve Orta Asya'nın uluslararası öznelliğinin güçlendirilmesine yöneliktir. Bu belgenin Astana'daki zirve sırasında kabul edilmesinin bölge için kavramsal önem taşıyacağından eminim." ifadelerini kullandı.

- ORTA ASYA ÜLKELERİ GÜVENLİK KONSEYİ SEKRETERLERİNİN İLK TOPLANTISI YAPILDI

Orta Asya'nın 5 ülkesi Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan ve Tacikistan'ın Güvenlik Konseyi Sekreterleri Astana'da bir araya geldi.

Orta Asya Güvenlik Konseyi Sekreterleri 1. Toplantısı'nda taraflar, Orta Asya'da su ve enerji güvenliği, gıda güvenliği ve ulaştırma güvenliğinin sağlanmasına yönelik çabaları teşvik etme konusunda mutabık kaldı.