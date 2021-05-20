Orta Asya'da güçler birleştiriliyor! İmzalar atıldı

AA 20 Mayıs 2021 Perşembe 14:49 - Güncelleme: 20 Mayıs 2021 Perşembe 14:49

Kazakistan Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Tokayev, Tacikistan'a iki günlük resmi ziyaret gerçekleştirdi.

Başkent Duşanbe'de törenle karşılanan Tokayev, Tacik mevkidaşı Rahman ile ikili ve heyetler arası görüşmelerde bir araya geldi.

Tokayev ve Rahman, görüşmelerde bölgesel gündemdeki konuların yanı sıra iki ülke arasındaki siyasi, ticari, ekonomik, kültürel ve beşeri alanlarda iş birliğini derinleştirmeye yönelik perspektifleri ele aldı.

Görüşmelerin ardından ortak bildiri yayımlayan taraflar, bölgede iyi komşuluk ilişkilerinin korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın sağlanması için iki ülke arasında stratejik ortaklık ilişkilerinin daha da geliştirilmesi konusunda mutabık kaldı.

Orta Asya Cumhuriyetleri arasında dostluğun ve karşılıklı güvenin tesisine dikkati çeken taraflar bölge ülkelerinin devlet başkanları ile düzenli istişare toplantılarının yapılmasının önemini vurguladı.

Taraflar ayrıca Afganistan'dan uluslararası koalisyon birliklerinin çekilmesini göz önünde bulundurarak söz konusu ülkedeki barış sürecini ilerletme ve yeniden sosyoekonomik yapılanması yolunda iş birliğinin önemine dikkati çekti.

Gelecek 5 yılda ikili ticaret hacmini 2 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Kazak ve Tacik liderler, sanayi alanında ortak üretim tesislerinin kurulması, altyapı, lojistik gibi alanlarda da iş birliğini geliştirmeye hazır olduklarını dile getirdi.

Bunun yanı sıra taraflar, iki ülke sınırında yaşayan Kazak ve Tacik diasporalarının desteklenmesi, üniversitelerde eğitim gören öğrencilere burs kotasının iki kat artırılması konusunda karar aldı.

Ziyaret kapsamında Kazakistan ve Tacikistan arasında sağlık, kültür, sanayi, dijitalleşme, ticaret alanlarında bir dizi mutabakat zaptı imzalandı.