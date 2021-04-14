İki dost ülkeden kritik iş birliği! İmzalar atıldı

AA 14 Nisan 2021 Çarşamba 16:33 - Güncelleme: 14 Nisan 2021 Çarşamba 17:09

Pakistan Başbakanlık Ofisinden yapılan açıklamaya göre Han ile Mirziyoyev video konferans yoluyla görüştü.

İki lider ticaret, güvenlik ve savunma başta olmak üzere çeşitli konuları görüşürken ikili ilişkileri ilerletme konusunda mutabık kaldı.

Görüşmede Trans-Afgan demir yolu projesindeki ilerleme de gözden geçirilirken Pakistan Başbakanı Han, söz konusu projenin tamamlandığında tüm bölgenin jeoekonomik dinamiklerini dönüştüreceğini söyledi.

Han, iki ülke arasında tercihli ticaret ve transit ticaret anlaşmasının erken bir şekilde sonuçlandırılmasının önemine dikkat çekerek bu anlaşmaların ekonomi, savunma, eğitim, kültür ve turizm alanındaki iş birliklerini güçlendireceğini ifade etti.

İslamabad yönetiminin ekonomik güvenlik paradigmasına ve bu paradigmanın jeoekonomiye odaklandığına vurgu yapan Han, Pakistan'ın bu vizyonunda Orta Asya'nın özel bir öneme sahip olduğuna işaret etti.

İki lider ayrıca bölgesel ve küresel meseleleri de tartışırken tüm uluslararası ve bölgesel forumlarda birbirlerini desteklemeye devam etme kararlılıklarını yineledi.

Yükselen İslamofobi dalgasına karşı mücadele etmeye vurgu yapan iki lider, inançlararası uyumun teşvik edilmesine dikkati çekti.

Han, Özbekistan Cumhurbaşkanı Mirziyoyev'e Cammu Keşmir'deki son durum ile ilgili bilgi verirken meselenin barışçıl bir şekilde çözülmesinin önemine işaret etti.

İki ülke arasında, savunma iş birliği dahil olmak üzere çeşitli alanlarda anlaşmalar imzalandı.