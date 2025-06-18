İSTANBUL 27°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
18 Haziran 2025 Çarşamba / 22 ZilHicce 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    39,5444
  • EURO
    45,4982
  • ALTIN
    4305.71
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Orta Doğu alev aldı: Washington'ı uyarıyoruz
Dünya

Orta Doğu alev aldı: Washington'ı uyarıyoruz

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'nin İran'a yönelik saldırılara dahil olmasının, Orta Doğu'da ciddi bir istikrarsızlığa yol açabileceğini söyledi. Ryabkov, 'Washington'ı bu tür spekülatif seçeneklere karşı uyarıyoruz.' ifadesinde bulundu.

IHA18 Haziran 2025 Çarşamba 14:58 - Güncelleme:
Orta Doğu alev aldı: Washington'ı uyarıyoruz
ABONE OL

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD'nin İran'a yapılan saldırılara katılmasının Orta Doğu'yu istikrarsızlaştırabileceği konusunda uyarıda bulundu.

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, İsrail-İran çatışmasına ABD'nin katılma ihtimalini Interfax haber ajansına değerlendirdi. Bakan Yardımcısı Ryabkov, ABD'yi İsrail'in İran'a saldırılarına katılmaması ve hatta bu tür "spekülatif seçenekleri" değerlendirmemesi konusunda uyardı. Ryabkov, "Washington'ı bu tür spekülatif seçeneklere karşı uyarıyoruz. Bu, tüm durumu kökten istikrarsızlaştıracak bir adım olur" diye konuştu. Ryabkov, Rusya'nın hem İsrail hem de İran'la temas halinde olduğunu söyledi.

"İRAN-İSRAİL ARASINDAKİ DURUM KRİTİK"

Rusya Dış İstihbarat Servisi (SVR) Başkanı Sergey Narışkin ise İsrail ile İran arasındaki durumun kritik olduğunu ifade etti. Narışkin, Rusya'nın hem İsrail hem de İran temsilcileriyle, ayrıca bu ülkelerin istihbarat servisleriyle temas halinde olduğunu kaydetti.

ABD'NİN SALDIRILARA KATILMA İHTİMALİ

ABD medyası, Başkan Donald Trump ile ulusal güvenlik ekibinin bir araya geldiği toplantıda, İsrail'le birlikte İran'ın nükleer tesislerine saldırı düzenlemeyi de içeren bazı seçeneklerin ele alındığını aktarmıştı.

Netanyahu'dan tarihi sahtekarlık

İsrail'in kalkanı alarm veriyor!

Türkiye'ye efelenmeyi göze alamayacaklar!

Pezeşkiyan'dan "ulusal birlik" mesajı

"Türkiye bölgesel barışın anahtarı"
  • Rusya Dışişleri
  • İran saldırıları
  • Orta Doğu istikrarsızlığı

ÖNERİLEN VİDEO

Esenyurt'ta bıçaklı yumruklu kavga kameralarda! Tartıştığı şahsın ayağını arabanın kapısına sıkıştırarak kırdı

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.