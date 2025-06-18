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Dünya

Orta Doğu alev çemberinde! Trump, Netanyahu ile görüştü

İran-İsrail arasında yaşanan saldırılar günlerdir sürüyor. ABD Başkanı Trump, soykırımcı İsrail Başbakanı Netanyahu ile telefonda görüştü. Beyaz Saray yetkilisi, görüşmenin yapıldığını teyit etti ancak görüşmenin detayına girmedi.

AA18 Haziran 2025 Çarşamba 02:40 - Güncelleme:
Orta Doğu alev çemberinde! Trump, Netanyahu ile görüştü
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ABD Başkanı Donald Trump ile İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu arasında kritik bir telefon görüşmesinin gerçekleştiği bildirildi.

GÖRÜŞMENİN DETAYI AÇIKLANMADI

Bir Beyaz Saray yetkilisi, Trump ile Netanyahu'nun telefon görüşmesi yaptığını teyit etti ancak görüşmenin detayına girmedi.

İsrail'in İran'a düzenlediği saldırıya ABD'nin katılıp katılmayacağına dair soruların gündeme geldiği görüşmeyle ilgili İsrail ve ABD tarafından henüz somut bir açıklama yapılmadı.

Öte yandan, yerel saatle öğleden sonra Durum Odası'nda ulusal güvenlik ekibini toplayan Trump'ın, İsrail-İran gerilimine ilişkin bu akşam bir açıklama yapıp yapmayacağına ilişkin de Beyaz Saray'dan bir açıklama yapılmadı.

  • İran-İsrail saldırıları
  • Trump Netanyahu görüşmesi
  • ABD İsrail ilişkileri

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