Orta Doğu için uyarı: Bitmek bilmeyen savaşlarla karşı karşıya kalacağız

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İsrail'in yayılmacılığının dizginlenmemesi halinde bölgenin bitmek bilmeyen savaşlarla karşı karşıya kalacağını ve Tel Aviv'in bölge ülkelerinin güvenliği ve istikrarı için varoluşsal bir tehdit olduğunu söyledi.

Bekayi, başkent Tahran'daki Dışişleri Bakanlığı binasında düzenlediği basın toplantısında, ülkesinin dış politika gündemine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'in "İran'ın nükleer programının kendileri için tehdit oluşturduğu" yönündeki açıklamasına dair bir soru üzerine Bekayi, "Bu açıklamalar, bazı Batılı ülkelerin İran İslam Cumhuriyeti'nin nükleer programı hakkında oluşturduğu klişelere hizmet etmektedir. İran'ın nükleer programı barışçıl niteliktedir ve bu konuda hiçbir şüphe yoktur. Bu programın muhtemel tehlikeleri hakkında iddia edilenler, hem Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı raporlarına hem de saha gerçeklerine dayanarak tamamen asılsız ve yersizdir." ifadelerini kullandı.

Bekayi, İran'ın yaptırımların kaldırılması karşılığında nükleer programının barışçıl niteliğine dair güvence sağlamak için gerekli adımları atmaya hazır olduğunu belirtti.

ABD'nin Lübnan'da Hizbullah'ın silahsızlandırılması için oynadığı rolü eleştiren Bekayi, "ABD, hiçbir zaman olumlu bir rol oynamamıştır. Ülkenin müdahaleleri tamamen tek taraflıdır ve sadece Siyonist rejimin (İsrail) çıkarlarını korumak içindir. Lübnan halkı ve bölgedeki diğer ülkeler, ABD'nin bölgedeki rolü ve planları konusunda oldukça bilinçlidirler." dedi.

- ZENGEZUR KORİDORU

Bekayi, Zengezur Koridoru'nun işletilmesinin ve güvenliğinin Amerikalı şirketlere uzun vadeli verilmesini içeren ve ABD, Azerbaycan ve Ermenistan arasında varılan anlaşamaya ilişkin, "Amerikan şirketleriyle planlanan işbirlikleri sadece Ermenistan'da kayıtlı bir şirket çerçevesinde ve bu ülkenin iç yasalarına uygun olarak gerçekleştirilecektir. İki ülkenin ortak bildirisinde de ulusal egemenliğin, toprak bütünlüğünün ve sınırların dokunulmazlığının korunmasına vurgu yapılmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Uluslararası koridorların açılmasına karşı olmadıklarını söyleyen Bekayi, "Güney Ermenistan'dan Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ne bağlanan demiryolu güzergahı da dahil olmak üzere, engellerin kaldırılması ve iletişim ile ulaşım yollarının oluşturulması, uluslararası tanınan sınırları zedelememeli, Ermenistan'ın ulusal egemenliğiyle çelişmemeli veya bölgenin jeopolitikasında değişikliğe yol açmamalıdır. İran durumu dikkatle izlemekte ve gerektiğinde bölge ülkelerine, Güney Kafkasya'nın barış, istikrar ve güvenliğine zarar verebilecek bölge dışı müdahalelerin önlenmesi için endişelerini iletecektir." diye konuştu.

Avrupa ülkelerinin İran'a Birleşmiş Milletler (BM) yaptırımlarını geri getirecek mekanizmayı işletme tehditlerine değinen Bekayi, bu konudaki girişimlerin "hukuksuz" olduğunu söyledi.

Bekayi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun sözde "Büyük İsrail" açıklamasına dair soruya ise şu cevabı verdi:



"Rejim Başbakanı'nın önerdiği plan ve onlara göre 'Büyük İsrail'in İslam topraklarının önemli bir bölümünü kapsadığı gerçeği, rejimin yayılmacılığında sınır tanımadığını gösteriyor. Siyonist rejim, bölgenin ve bölge ülkelerinin güvenliği ve istikrarı için varoluşsal bir tehdittir. Bu nedenle, bölgedeki tüm ülkelerin bu rejimin yayılmacılığının devamı konusunda eskisinden daha fazla teyakkuzda olduğu söylenebilir çünkü bu yayılmacılık dizginlenmezse bölgemiz şüphesiz bitmek bilmeyen savaşlarla karşı karşıya kalacaktır."

- FİLİSTİN KONULU İSLAM İŞBİRLİĞİ TEŞKİLATI TOPLANTISI CİDDE'DE YAPILACAK

Filistinlilerin meşru mücadelesini desteklemek için diplomatik çabaları sürdürdüklerini aktaran Bekayi, "İslam ülkeleri arasında acil bir toplantı düzenlemek için iki üç haftadır istişare halindeyiz ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) toplantısı önümüzdeki hafta Cidde'de yapılacak." dedi.

Bazı Batılı ülkelerin Filistin devletini tanıma kararını da değerlendiren Bekayi, "Avrupa ülkelerinin Filistin'i tanıma girişimi olarak adlandırılan konunun bir aldatmaca olmadığını umuyoruz. Rejim, Filistin halkını öldürmekle meşgulken Filistin'i tanımaktan bahsetmek kamuoyunu başka yöne çekme girişimi gibi görünüyor." ifadelerini kullandı.

Açıklama İran'dan geldi Her an yeni bir savaş çıkabilir