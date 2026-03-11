Orta Doğu savaşı Avrupa'yı vurdu! 10 günde 3 milyar avro maliyet

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Strazburg'da düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda Orta Doğu'daki gelişmeler hakkında konuştu.

"Orta Doğu'daki durumun enerji üzerindeki etkisini şimdiden görüyoruz." diyen von der Leyen, son yıllarda aldıkları önlemler sayesinde Avrupa'nın fosil yakıt ithalatına daha az bağımlı hale gelmesine rağmen dalgalanmalardan etkilendiklerini ifade etti.

Von der Leyen, "Çeşitlendirme çabalarımız meyvesini veriyor. Ancak bu, fiyat şoklarına karşı bağışıklığımız olduğu anlamına gelmiyor. Enerji piyasaları küresel, bu nedenle Basra Körfezi'ndeki aksaklıklar her yerdeki fiyatları hızla etkiliyor. Şimdiden fiyat artışları görüyoruz." diye konuştu.

G7 enerji bakanlarının dün bir araya geldiğini, bugün de G7 liderlerinin video konferans düzenleyeceklerini anımsatan von der Leyen, "Ne tür önlemler alırsak alalım, istikrarsız bölgelerden önemli miktarda fosil yakıt ithal ettiğimiz sürece savunmasız ve bağımlı oluruz. Enerjinin her zaman bir bedeli var. Çatışmanın başlangıcından bu yana gaz fiyatları yüzde 50, petrol fiyatları ise yüzde 27 arttı. Savaşın 10 günü Avrupa'daki vergi mükelleflerine fosil yakıt ithalatında ek 3 milyar avroya mal oldu. Bu, bağımlılığımızın bedelidir." dedi.

Von der Leyen, "Mevcut krizde bazıları uzun vadeli stratejimizi terk etmemiz ve hatta Rus fosil yakıtlarına geri dönmemiz gerektiğini savunuyor. Bu stratejik bir hata olur. Bizi daha bağımlı, savunmasız ve zayıf hale getirir. Bu nedenle, uzun vadeli stratejimize sadık kalmalıyız." dedi.

Avrupa'da hanelerin ve şirketlerin enerji fiyatları nedeniyle ciddi baskı altında olduğunu anlatan von der Leyen, derhal rahatlama sağlamaları ve enerji faturalarını azaltmaları gerektiğini, bu konuda planlar üzerinde çalıştıklarını anlattı.

Von der Leyen, AB ülkelerinde elektrik faturalarındaki çeşitli bileşenleri incelediklerine işaret ederek, ortalama elektrik faturasının yüzde 56'sından fazlasının enerji maliyeti, yüzde 18'lik kısmının şebeke ücretleri, yüzde 15'inin vergi ve harçlar, yüzde 11'inin de karbon maliyeti olduğunu anımsattı.

Elektrik piyasası tasarımı konusuna da baktıklarına dikkati çeken von der Leyen, "Doğal gazın elektrik fiyatını belirlediği durumlardaki maliyet etkisini azaltmamız çok önemli. Satın alma anlaşmaları, fark sözleşmelerinin daha iyi kullanımı, devlet yardımı önlemleri, doğal gaz fiyatının sübvanse edilmesi veya sınırlandırılması gibi farklı seçenekler hazırlıyoruz." dedi.

Von der Leyen, şebeke ücretlerinin de hassas bir konu olduğunu belirterek, şebekelerin verimliliğini artırmak ve israfı önlemek gerektiğini vurguladı.

Enerji ürünlerindeki vergiler ve harçların ulusal bir yetki alanı olduğuna işaret eden von der Leyen, bazı AB ülkelerinin elektriğe doğal gazdan çok daha yüksek vergi uyguladığını ve bu alanda yapılması gerekenler olduğunu anlattı.

Von der Leyen, emisyon ticaret sisteminin de modernize edilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.