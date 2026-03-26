Orta Doğu savaşında 27.gün! İran: Ateşkes istemiyoruz

ABD/İsrail-İran savaşının 27. gününde karşılıklı saldırılar sürüyor. Barış için ABD ve İran tarafından farklı açıklamalar yapıldı.

SAVAŞIN SONLANDIRILMASI İÇİN 5 ŞART

İran basınına göre, üst düzey İranlı bir yetkili, ABD-İsrail ile İran arasındaki savaşın sonlandırılması için beş şart öne sürdü.

İleri sürülen şartların, "saldırı ve suikastların sona erdirilmesi, savaşın tekrar başlamayacağının garanti edilmesi, tazminat ödenmesi, İran'ın Hürmüz Boğazı'ndaki egemenliğinin tanınması ve İran ile birlikte çatışmalara katılan vekil gruplarına yönelik saldırıların durdurulması" olduğu ifade edildi.

İranlı yetkili ayrıca, ABD'nin İran'a müzakere talebinde bulunduğunu ve öneriler sunduğunu, ancak bu önerilerin aşırı talepler içerdiği gerekçesi ile reddedildiğini belirtti.

İran'ın belirtilen şartlar yerine getirilene kadar "kendini savunmaya" devam edeceğini söyleyen yetkili, çatışmaların İran'ın karar verdiği zamanda sona ereceğini vurguladı.

İran'a saldırıları sonlandırmak için hazırlanan 15 maddelik planın Pakistan aracılığıyla Tahran'a iletildiği, ayrıca ABD'nin söz konusu anlaşmaya ilişkin müzakerelerin yürütülmesi için bir aylık geçici ateşkes ilan etmeyi planladığı iddia edilmişti.

Planın, İran'ın nükleer kapasitesinin sonlandırılması, Tahran'ın nükleer silah elde etme girişiminde bulunmayacağına dair taahhütte bulunması, İsfahan, Natanz ve Fordo nükleer tesislerinin devre dışı bırakılması gibi maddeler içerdiği ifade edilmişti.

"ABD İLE MÜZAKERE YOK, SADECE MESAJ ALIŞVERİŞİ VAR"

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "ABD ile müzakere yok, sadece mesaj alışverişi var" dedi.

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, devlet televizyonunda katıldığı programda ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırıları, savaşın seyri ve Hürmüz Boğazı'nın durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Arakçi, bölge ülkelerinin hava sahalarının İran'a karşı kullanılacağını öngörmediklerini belirterek, "Komşu ülkelerin hava sahasının İran'a karşı kullanılacağını öngörmüyorduk. Ancak sahada bunun gerçekleştiğini gördük. Bu durumun söz konusu ülkelerin bilgisi ya da iradesi dışında olduğunu söylemek mümkün değil, aksine bu yönde bazı bulgular bulunuyor. Bölgede bulunan ABD üsleri de kullanılmayacağı yönündeki açıklamalara rağmen İran'a yönelik operasyonlarda kullanıldı. ABD güçlerine hem üs içinde hem de dışında çeşitli destekler sağlandı ve hava sahaları kullanıma açıldı. Bu durum, ilgili ülkeler tarafından da farklı şekillerde kabul ediliyor" dedi.

"BÖLGE ÜLKELERİ ABD'DEN UZAK DURMALI"

Bölge ülkelerine çağrıda bulunan Arakçi, "Mesajımız, mutlaka ABD'den uzak durmaları ve İran halkına yönelik bu saldırıdan kendilerini ayırmalarıdır. Bu saldırı tamamen hukuksuz, sebepsiz ve hiçbir meşruiyeti yoktur. Ne yazık ki bölge ülkeleri, özellikle Körfez ülkeleri, bu eylemi kınamadı. Bu durum son derece dikkat çekicidir. Oysa daha ilk günden, müzakereler sürerken İran'a saldırıldığı açıkken, bu tür hukuksuz bir saldırının en azından sözlü olarak kınanması beklenirdi. Ancak bu dahi yapılmadı" dedi.

"48 SAATLİK SÜREDE GERİ ADIM ATTILAR"

Arakçi, "Mesaj alışverişlerinde temel tutumumuzu yineledik, bazı noktalarda da uyarılarda bulunduk. Altyapılara yönelik saldırılar konusunda güçlü uyarılar yaptık ve verilen 48 saatlik sürede geri adım atmak zorunda kalan taraf kendileri oldu. Şimdi ise daha uzun vadeli bir süre tanıdılar. Bu durum, silahlı kuvvetlerimizin kararlılığı, ortaya koydukları net tutum ve medya ile diplomatik kanallar üzerinden iletilen uyarıların sonucudur. Bu uyarılarda, savaşa girilmesi halinde sürecin sonunun olmayabileceği ve bunun tüm bölge için kimsenin çıkarına olmayan bir felakete yol açacağı vurgulandı" ifadelerini kullandı.

"ATEŞKES İSTEMİYORUZ"

Arakçi, İran'ın savaş arayışında olmadığını vurgulayarak, "Bu savaş bizim savaşımız değil, biz başlatmadık. Savaşın bir daha tekrarlanmayacak şekilde sona ermesini istiyoruz. Bu nedenle ateşkes istemiyoruz. Bu, savaş istediğimiz anlamına gelmiyor. Ateşkese karşıyız çünkü ateşkes, sorunları yeniden üretebilecek bir kısır döngü oluşturur. Biz, savaşın kendi şartlarımızla ve bir daha tekrarlanmayacak şekilde sona ermesini istiyoruz. Ayrıca düşmanlarımızın, İran'a saldırmayı dahi akıllarından geçirmeyecekleri bir ders almalarını ve İran halkının uğradığı zararların tazmin edilmesini talep ediyoruz" dedi.

İŞTE ABD/İSRAİL-İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki Nebatiye vilayetine bağlı Kunin beldesine gerçekleştirdiği hava saldırısında 3 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı.

Beyaz Saray: "Başkan Trump blöf yapmıyor, cehennemi yaşatmaya hazır"

23:42 İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, ABD'nin, İsrail çıkarları için bölge ülkelerini feda ettiğini söyleyerek, "Şu anki siyasetimiz ülkeyi savunmaya devam etmektir ve ABD ile müzakere yok." dedi.

22:49 Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Alexey Likhachev, İran'da yer alan Buşehr Nükleer Santrali'nde 163 kişinin daha tahliye edildiğini açıkladı.

22:47 ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun (DMO), ABD'ye ait bir F-18 savaş uçağını vurdukları iddiasını reddetti.

22:24 İran Devrim Muhafızları Ordusu Halkla İlişkiler Birimi, Semnan eyaletinde yabancı istihbaratlarla bağlantılı 7 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

22:19 Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi, İranlı iki diplomata oturum izni ve akreditasyon vermeyi reddettiklerini belirtti.

22:17 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed İshak Dar ile telefonda, ABD ile İsrail'in İran'a saldırılarıyla başlayan savaşı sona erdirmeye yönelik çabaları değerlendirdi.

22:05 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile telefon görüşmesinde "savaştaki son durumu" ele aldı.