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Dünya

Orta Doğu'da ateşkes hareketliliği: Mısır'dan İran ve İsrail'e diplomatik atak

Mısır, bölgesel ve uluslararası aktörlerle temasa geçerek İran ve İsrail arasındaki ateşkesi güçlendirme çabalarını hızlandırdı.

AA5 Temmuz 2025 Cumartesi 22:04 - Güncelleme:
Orta Doğu'da ateşkes hareketliliği: Mısır'dan İran ve İsrail'e diplomatik atak
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Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Bakan Abdulati'nin, İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Umman Dışişleri Bakanı Bedir el-Busaidi ve Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noël Barrot ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiği belirtildi.

Ayrıca Abdulati'nin, ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff ve Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Genel Direktörü Rafael Grossi ile de telefonla görüştüğü ifade edildi.

Görüşmelerin, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi'nin, bölgesel gerginliği azaltmak, sükuneti sağlamak ve Orta Doğu'da güvenlik ile istikrarı desteklemek amacıyla diplomasiyi yoğunlaştırma yönündeki talimatları çerçevesinde yapıldığı kaydedildi.

ATEŞKESİN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN ORTAK ÇABA VURGUSU

Açıklamada, İsrail ile İran arasındaki ateşkesi güçlendirmek için bölgesel ve uluslararası düzeyde ortak çabalara ihtiyaç duyulduğu vurgulandı.

Taraflar arasındaki görüşmelerde, İran'ın nükleer programı konusunda sürdürülebilir bir çözüme ulaşmak amacıyla diplomatik sürecin yeniden başlatılmasının; bu sürecin, bölgesel endişelerin barışçıl yollarla ele alınmasına ve gerginliğin azaltılmasına katkı sağlayacağı aktarıldı.

Açıklamada, Mısır'ın bölgedeki gerilimi azaltma yönündeki çabalarının, tüm tarafların çıkarlarına hizmet eden, anlayış ve ortak zemin oluşturmayı hedefleyen yapıcı yaklaşımının, Orta Doğu'da güvenlik ve istikrarın tesisi açısından takdirle karşılandığı dile getirildi.

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