Dünya

Orta Doğu'da ateşkes kararı: Anlaşmanın ilk aşaması imzalandı

Lübnan basını, Mısır'daki müzakerelere ilişkin, Hamas'ın Gazze için sunulan anlaşmayı kabul ettiğini söyledi. Ateşkes için bugün imzaların atılacağı belirtilirken ABD Başkanı Donald Trump, 'İsrail ve Hamas anlaşmanın ilk aşamasını imzaladı. Tüm rehineler bırakılacak, İsrail askerlerini kararlaştırılan hatta çekecek' şeklinde açıklama yaptı.

HABER MERKEZİ9 Ekim 2025 Perşembe 01:41 - Güncelleme:
Orta Doğu'da ateşkes kararı: Anlaşmanın ilk aşaması imzalandı
Hamas ve İsrail arasındaki uzun süredir devam eden müzakerelerin nihayete erdiği iddia edildi.

KAHİRE'DE İMZA TÖRENİ

Anlaşmanın ilk aşaması, Kahire'de perşembe günü öğlen saat 12'de resmen imzalanacağı belirtildi.

ATEŞKES VE REHİNELERİN SERBESTLİĞİ

İlk aşamada, anlaşmanın imzalanmasından itibaren 72 saat içinde tüm rehinelerin serbest bırakılması sağlanacak. İsrail ordusu, Gazze'nin yüzde 70'inden kademeli olarak çekilecek.

ULUSLARARASI GARANTİLER

Ateşkes, ABD, Mısır, Katar ve Türkiye tarafından her iki tarafın da anlaşma şartlarına uyması koşuluyla güvence altına alındı.

"SAVAŞA KALICI SON VERME"

Trump'ın, anlaşmayı "savaşa kalıcı son verme" ifadesiyle duyuracağı öne sürüldü.

TRUMP: İSRAİL-HAMAS ATEŞKES İMZALADI

"İsrail ve Hamas anlaşmanın ilk aşamasını imzaladı. Tüm rehineler bırakılacak, İsrail askerlerini kararlaştırılan hatta çekecek." diyen Trump, İsrail ve Hamas'ın Barış Planımızın ilk aşamasını imzaladıklarını duyurmaktan büyük gurur duyuyorum şeklinde konuştu.

