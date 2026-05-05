Orta Doğu'da gerginlik tırmanıyor! Trump: Savaş 3 hafta daha uzayabilir

28 Şubat'ta soykırımcı İsrail ve ABD'nin İran'a yönelik saldırısıyla başlayan savaş iki ayı aşkın süredir devam ederken ateşkes tartışmaları ve karşılıklı tehditler sürüyor.

İRAN DIŞİŞLERİ BAKANI ERAKÇİ, PAKİSTAN GÖRÜŞMELERİNDEKİ İLERLEMEYE İŞARET EDEREK ABD'Yİ UYARDI

İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi, Pakistan'daki görüşmelerin ilerlediğine dikkati çekerek, ABD'ye "kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme" konusunda uyarıda bulundu.

Erakçi, ABD merkezli X sosyal medya platformunda Hürmüz Boğazı'na ilişkin açıklama yaptı.

Hürmüz Boğazı'ndaki gelişmelerin, "siyasi bir krize askeri bir çözümün olmadığını açıkça gösterdiği" değerlendirmesinde bulunan Erakçi, "Pakistan'ın özverili çabaları sayesinde görüşmeler ilerlerken, ABD kötü niyetliler tarafından bir kargaşaya çekilme konusunda dikkatli olmalıdır, aynı şekilde Birleşik Arap Emirlikleri de dikkatli olmalıdır." ifadelerini kullandı.

Erakçi, ABD Başkanı Donald Trump'ın Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan gemilerin geçişine ilişkin "Özgürlük Projesi" adını verdiği girişim hakkında da "Özgürlük Projesi, kör düğüm projesidir." ifadesine yer verdi.

BAE Savunma Bakanlığı, İran kaynaklı 12 balistik füze, 3 seyir füzesi ve 4 İHA'ya hava savunma sistemleriyle müdahale edildiğini açıklamıştı ancak İran saldırıyı üstlenmemişti.

ABD Başkanı Donald Trump, yaptığı açıklamada İran'ın 8 sürat teknesini ortadan kaldırdıklarını belirtirken, "Savaş 3 hafta daha uzayabilir" dedi.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İranlı üst düzey bir askeri yetkili, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) Fuceyre'deki petrol tesislerine saldırdığına dair iddiaları reddetti.

Fransa'nın ABD/İsrail-İran Savaşı nedeniyle tansiyonun yüksek olduğu Orta Doğu'da gerilimin düşürülmesi için tüm taraflarla diplomatik çabaları sürdürdüğü bildirildi.

Pakistan, "Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik insansız hava aracı (İHA) ve füze saldırılarını" şiddetle kınadı.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi, "İran'ın Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik saldırılarında" 3 Hindistan vatandaşının yaralandığını belirterek saldırıyı kınadı.

Kanada Başbakanı Mark Carney, ülkesinin, "İran'ın, Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) yönelik sebepsiz füze ve insansız hava aracı saldırılarını şiddetle kınadığını" belirterek, gerilimin azaltılması çağrısında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşadıkları gerilimi "mini savaş" şeklinde tanımlarken, "Şu an işler çok iyi gidiyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavar silahları yok, radarları ve liderleri yok, hiçbir şeyleri yok." değerlendirmesini yaptı.

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, Hürmüz Boğazı'nda seyrüsefer ve enerji geçiş güvenliğinin ABD tarafından ateşkesin ihlal edilmesiyle tehlikeye atıldığını ancak mevcut durumun Washington için "sürdürülemez" olduğunu belirtti.

06.03 ABD'nin İran kıyıları yakınlarında sivil sürat ve yük teknelerini hedef aldığı saldırılarda 5 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

04.50 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Hürmüz Boğazı eksenli gelişmelerin siyasi krizlerin askeri yollarla çözülemeyeceğini ortaya koyduğunu belirterek, "Pakistan'ın iyi niyetli çabalarıyla görüşmeler ilerleme kaydederken, ABD'nin kötü niyetliler tarafından bataklığa tekrar sürüklenmekten sakınması gerekir. Birleşik Arap Emirlikleri de öyle. Özgürlük Projesi, çözümsüzlük projesidir" açıklamasında bulundu.

01.24 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, "İran'ın saldırıları" karşısında Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) yanında olduklarını belirtti.

00.32 ABD Başkanı Donald Trump, İran ile yaşadıkları gerilimi "mini savaş" şeklinde tanımlarken, "Şu an işler çok iyi gidiyor. Donanmaları yok, hava kuvvetleri yok, uçaksavar silahları yok, radarları ve liderleri yok, hiçbir şeyleri yok." değerlendirmesini yaptı.

00.27 Pakistan, İngiltere ile ikili konuların yanı sıra karşılıklı ilgi alanlarına giren bölgesel ve uluslararası gelişmeler noktasında yakın temas halinde kalma konusunda anlaştı.

00.00 Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ve Bahreyn Kralı Hamed bin İsa Al Halife, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid ile "İran'ın BAE'ye yönelik saldırılarını" görüştü.

- ABD'NİN HÜRMÜZ BOĞAZI'NA YÖNELİK "ÖZGÜRLÜK PROJESİ"

ABD Başkanı Donald Trump, 4 Mayıs itibarıyla, Hürmüz Boğazı'nda mahsur kalan ve Orta Doğu'daki krizle ilgisi olmayan "tarafsız" ülkelere ait gemilerin, boğazdan geçişine yardım etmeye başlayacaklarını açıklamış ve buna "Özgürlük Projesi" adını vermişti.

Herhangi bir ülke ismi zikretmeyen Trump, söz konusu ülkeler için "Orta Doğu'da yaşananlarla hiçbir şekilde ilgisi olmayan dünyanın çeşitli bölgelerinden ülkeler" ifadesini kullanmış ve operasyonun daha ziyade insani amaçlarla yapılacağını kaydetmişti.

CENTCOM da bu sürece 15 bin askeri personelin yanı sıra 100'den fazla kara ve deniz aracı ile güdümlü füze destroyerleriyle askeri destek sağlanacağını duyurmuştu.

- HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAKİ GERİLİM

İran'ın, Hürmüz Boğazı'ndan geçmeye çalışan ve Cask Adası yakınlarında deniz trafiğini tehlikeye attığı belirtilen ABD donanmasına ait bir gemiyi 2 füzeyle hedef aldığı bildirilmişti.

İran'ın yarı resmi Tesnim Haber Ajansı'nda yer alan haberde, İran ordusunun ABD donanmasına ait gemiyi hedef almasına ilişkin detaylar paylaşılmıştı.

Haberde, ABD'ye ait geminin radarını kapatarak Hürmüz Boğazı'nda yaklaşmaya çalıştığı ve radarını açtığı sırada tespit edildiği kaydedilmişti.

İran tarafından ABD gemisine "ateşkesi ihlal ettiği" yönünde uyarı mesajları gönderildiği, geminin uyarılara aldırış etmemesi üzerine İran ordusunun geminin çevresine uyarı amaçlı seyir füzesi, İHA ve roket fırlattığı kaydedilmişti.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı ise İran'ın ABD savaş gemisine 2 füzeyle saldırdığı iddialarının asılsız olduğunu öne sürmüştü.