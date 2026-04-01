Wall Street Journal'a göre, ABD'li yetkililer, USS George H.W. Bush uçak gemisinin ve ona eşlik eden savaş gemilerinin, Orta Doğu'daki diğer 2 uçak gemisine eşlik etmek üzere Norfolk'tan ayrıldığını iddia etti.



Gazeteye isimlerinin açıklanmaması kaydıyla konuşan 2 yetkili yaptıkları açıklamada, ABD'nin bölgede bulunan 2 uçak gemisinden USS Abraham Lincoln'ün "Arap Denizi'nde" faaliyet gösterdiğini, USS Gerald R. Ford gemisinin de onarım için Hırvatistan Limanı'nda bulunduğunu savundu.

Yetkililer, ABD'nin öngörülebilir gelecekte 3 uçak gemisinin de Orta Doğu'da buluşabileceğini öne sürdü.

3. gemi USS George H.W. Bush'un görevlendirilmesinin, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'da, kara harekatı dahil, daha fazla askeri seçeneği değerlendirdiği ve bölgeye daha çok ABD kuvvetinin sevk edildiği bir döneme denk geldiği iddia edildi.



USS GERALD R. FORD UÇAK GEMİSİ ONARIM İÇİN SUDA DENİZ ÜSSÜ'NE GELMİŞTİ

ABD Deniz Kuvvetleri Merkez Komutanlığına bağlı 5. Filo, 12 Mart'ta yaptığı açıklamada, USS Gerald R. Ford uçak gemisinin çamaşırhane bölümünde teknik arızadan kaynaklanan bir yangın çıktığını duyurmuştu.

Kızıldeniz'de görev yapan gemi, yangının ardından onarım için 23 Mart Pazartesi günü Girit Adası'ndaki Suda Deniz Üssü'ne gelmişti.

The New York Times ise yangının 30 saatten fazla sürdüğünü öne sürerken, olayda yatakhaneleri zarar gören 600'den fazla denizci ve mürettebatın o tarihten bu yana yerde ve masaların üzerinde uyumak zorunda kaldığını iddia etmişti.



ARAKÇİ: HER TÜRLÜ KARA HAREKATINA HAZIRIZ

İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, Arap basınına verdiği röportajda, ABD'nin muhtemel bir kara harekatına ilişkin değerlendirmede bulunarak, "Her türlü kara harekatına hazırız. Umarım karşı taraf hesap hatası yapmaz" dedi.

"SALDIRILAR YALNIZCA ABD HEDEFLERİNE YÖNELİK"

Arakçi ayrıca, İran'ın Körfez'deki dost ülkelere yönelik herhangi bir saldırı hedefinin bulunmadığını, saldırıların yalnızca ABD'ye ait üsler ve çıkarlarla sınırlı olduğunu belirterek, komşu ülkelerle ilişkilerde güvenin yeniden inşasının zor olabileceğini ancak Tahran'ın bu süreci yeniden tesis edeceğine inandığını ifade etti.

İŞTE ABD-İSRAİL İRAN SAVAŞINDA DAKİKA DAKİKA YAŞANANLAR:

01:17 İran medyası: ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında, Hürmüz Boğazı'ndaki bir liman hedef alındı

Bahreyn genelinde saldırılar nedeniyle sirenler çaldı ve halka güvenli bölgelere yönelme çağrısında bulunuldu

00:45 Irak'ın Erbil kentine 10 kamikaze insansız hava aracıyla (İHA) düzenlenen saldırıda, İHA'lardan biri eve isabet etti

ABD-İsrail'in İran'a saldırılarında İsfahan kentindeki bir çelik fabrikasının vurulduğu bildirildi

00:08 İran'ın Merkezi eyaletinde düzenlenen operasyonda, İsrail ile iş birliği yaptığı öne sürülen 65 kişi gözaltına alındı

00:07 İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "İran'ın bizi yok etmek için yıllar boyunca yaptığı trilyon dolarlık yatırım boşa gitti" dedi

00:00 Birleşmiş Milletler Mayın Eylem Servisi (UNMAS) yetkilileri, çatışmalardan geriye kalan mayınların ülke ekonomilerinin yanı sıra küresel etkilerine de dikkati çekerek, şu anki İran savaşının sonuçlarının Ukrayna savaşına kıyasla küresel enerji fiyatları açısından çok daha büyük olacağı uyarısında bulundu