Orta Doğu'da gerilim düşmüyor! İran bu silahı ilk kez kullandı

ABD/İsrail İran savaşı 21. gününde şiddetini artırarak devam ediyor.

İRAN DEVRİM MUHAFIZLARI, NASRALLAH FÜZESİNİN İLK KEZ KULLANILDIĞINI AÇIKLADI

İran Devrim Muhafızları Ordusu'ndan (DMO), İsrail'e karşı yapılan misilleme saldırıları ile ilgili yeni açıklama geldi.

DMO, Gerçek Vaat 4 Operasyonu'nun 65'inci dalgasının tamamlandığını duyurarak, Kadr füzesinin gelişmiş güdümlü versiyonu olan çoklu savaş başlığına sahip Nasrallah füzesinin bu saldırı dalgasında ilk kez kullanıldığını açıkladı.

Bu kapsamda İsrail'in Hayfa ve Aşdod bölgelerindeki önemli enerji ve güvenlik altyapılarının, büyük petrol rafinerilerinin ve askeri destek merkezlerinin hedef alındığı aktarıldı.

Operasyonun ayrıca Körfez ülkelerindeki El Kharj Hava Üssü, Şeyh İsa Hava Üssü ve El Dhafra Hava Üssü dahil ABD bağlantılı hedeflere yönelik orta menzilli füze saldırılarını da içerdiği vurgulandı.

İşte ABD-İsrail İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO) Sözcüsü Tuğgeneral Ali Muhammed Naeini, ABD ve İsrail'in düzenlediği saldırıda hayatını kaybetti.

İran'dan yapılan misillemenin ardından İsrail'in başkenti Tel Aviv çevresinde ve işgal altındaki Doğu Kudüs semalarında patlama sesleri duyuldu.

Kuveyt Petrol Şirketi: İHA saldırısının ardından Mina el-Ahmadi Rafinerisinde yangın çıktı

Kuveyt, hava savunma sistemlerinin bir saat içinde gerçekleşen ikinci dalga füze ve insansız hava aracı (İHA) saldırılarına karşı müdahalede bulunduğunu açıkladı.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 20 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

Bahreyn'de, İran saldırısı sırasında düşen şarapnel parçalarının bir şirkete ait depoda yangına yol açtığı bildirildi.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarına (İHA) hava savunma sistemlerince müdahale edildiğini açıkladı.

ABD ve İsrail'in İran'a saldırılarında başkent Tahran'da patlama sesleri duyulduğu belirtildi.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 4 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu.

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komisyonu Sözcüsü İbrahim Rezayi, Hark Adası'nda güvenliğin sağlandığını ve Amerikalılarla şu an hiçbir görüşme yapılmadığını söyledi.

İsrail, İran'a saldırılar nedeniyle uygulanan kısıtlamaları bazı bölgelerde "sınırlı faaliyetten kısmi faaliyete" geçirme kararı aldı.

İsrail basını, İsrail'in İran'a karşı yürüttüğü savaşın ilk 20 günü, ordu bütçesinde yaklaşık 6,4 milyar dolarlık harcama oluşturdu.

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırılarında dün Tebriz'de bir kontrol noktasına atılan bomba sonucu, Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı milis gücünden (Besic) 13 kişinin öldüğü, 18 kişinin de yaralandığı belirtildi.

İsrail ordusu, İran'a yönelik saldırılarda 24 saatte 130'dan fazla hedefe saldırı düzenlendiğini ileri sürüldü.

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), ülke içinde faaliyet gösteren, "Hizbullah ile İran bağlantılı bir terör hücresinin" çökertildiğini açıkladı.

İran'ın İsrail'e yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından, ülke genelinde yaklaşık bir saatte 5 dalga halinde sirenler çaldı.

İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan, ABD'nin İran'a saldırıları ve ülke lideri Ali Hamaney'in hedef alınmasının küresel hukuk düzenini yıkacak yeni bir süreç olduğunu, bunun önü alınmazsa birçoklarına zarar verebileceğini belirtti.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı, ülke hava sahasına giren 2 insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini duyurdu

İran'ın İsrail'e yönelik saldırı başlattığını duyurmasının ardından üç dalga halinde gelen füzeler nedeniyle İsrail'in güneyinde sirenler çaldı

İran'ın Yezd eyaletinde şehir dışındaki iki askeri noktanın hava saldırısına hedef olduğu bildirildi

00:55 İsrail ordusu: "Son 24 saatte İran rejimine ait 130'dan fazla hedef vuruldu"

Bahreyn, İran'dan atılan toplam 139 füze ile 238 insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince etkisiz hale getirildiğini bildirdi

00:05 Irak basını: Erbil'in Soran ilçesinde bulunan ABD'nin Harir Askeri Üssü'nün de yer aldığı bölgeye düzenlenen saldırı sonrası yangın çıktı

00:02 Katar Enerji Bakanı Saad el-Kaabi, füze saldırılarının Katar'ın LNG ihracat kapasitesini yüzde 17 azalttığını, bunun yıllık gelirde 20 milyar dolar kayba neden olduğunu bildirdi

00:01 Suudi Arabistan: Topraklarımıza 41 kamikaze insansız hava aracı ve 3 füze saldırısı düzenlendi

- ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.