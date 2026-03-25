Orta Doğu'da tansiyon düşmüyor! İran'dan Körfez ülkelerine yeni misilleme saldırısı

ABD/İsrail-İran savaşının 26. gününde karşılıklı saldırılar sürüyor. İran yeni misilleme saldırılarında başkent Tel Aviv'i hedef aldı.

KÖRFEZ ÜLKELERİNE YENİ FÜZE VE İHA SALDIRILARI

İran, ABD üslerine ev sahipliği yapan Körfez ülkelerine yönelik misilleme saldırılarını sürdürüyor.

Suudi Arabistan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, gece boyunca ülkenin doğusunu hedef alan en az 1 balistik füze ve 20'yi aşkın İHA saldırısının önlendiği bildirildi.

Kuveyt ordusu ise, günün erken saatlerinde yapılan ve Kuveyt Uluslararası Havalimanı'nda yangına yol açan İHA saldırısının ardından, ülkenin bir kez daha düşman füzelerine ve İHA'larına hedef olduğunu duyurdu.

Kuveyt hava savunma sistemlerinin düşman unsurları önlemek için devreye girdiği belirtildi.

Bahreyn İçişleri Bakanlığı da, yeni saldırılar nedeniyle ülkenin birçok yerinde sirenlerin çaldığını açıklayarak, vatandaşlarına güvenli alanlara sığınma uyarısı yaptı.

Son saldırılarda can kaybı ya da maddi hasar meydana gelip gelmediği konusunda detaylı bilgi verilmedi.

İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

07.04 İran'ın ABD ve İsrail saldırılarına misilleme olarak fırlattığı füzeler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Ramallah kenti semalarında görüntülendi. Misillemenin ardından hava savunma sistemi devreye girerek füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.

03.34 İran Dışişleri Bakanı Abbas Arakçi, "Uluslararası hukuk pratikte ölmüştür. Bunun nedeni, Batı'nın Gazze ve Ukrayna konusunda uyguladığı çifte standartlar ve İsrail ile ABD'nin İran'a yönelik saldırganlığı konusundaki sessizliğidir" dedi. Arakçi, hukukun üstünlüğüne değer veren herkesi yaşananlara karşı sesini yükseltmeye çağırdı.

03.19 İsrail ordusu, İran'ın başkenti Tahran'da bulunan rejime ait hedeflere karşı yeni bir saldırı dalgasının başlatıldığını duyurdu.

03.16 Kuveyt Sivil Havacılık Otoritesi, Kuveyt Uluslararası Havalimanı'ndaki bir yakıt tankını hedef alan insansız hava aracı (İHA) saldırısının yangına yol açtığını ancak can kaybı yaşanmadığını açıkladı.

02.35 Irak'ın Erbil kentinde birden fazla noktaya kamikaze tipindeki insansız hava araçlarıyla (İHA) saldırı düzenlendi.

02.13 ABD-İsrail saldırılarının sürdüğü İran'ın başkenti Tahran'da art arda patlamalar meydana geldi.

01.38 ABD-İsrail saldırıları altındaki İran'ın Mazenderan eyaletinde, Londra merkezli rejim muhalifi medya kuruluşlarından "Iran International" ve "Manoto TV" ile bağlantılı oldukları gerekçesiyle 50 kişi gözaltına alındı.

01.32 ABD-İsrail'in ortak saldırılar düzenlediği İran'dan atılan füzeler nedeniyle işgal altındaki Batı Şeria'dan İsrail'in liman kenti Aşdod'a kadar geniş bir alanda sirenler çaldı.

01.26 Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Kuveyt ve Bahreyn, İran'dan fırlatılan füze ve insansız hava araçlarını (İHA) engellediklerini açıkladı.

01.25 Yemen ordusu, deniz devriyesinin ülkenin güneybatısındaki Bab el-Mendeb açıklarında İran'dan kaçak yük taşıyan bir gemiyi ele geçirdiğini duyurdu.

00.31 İran Ordusu, Irak'ta Erbil Havalimanı'ndaki ABD üssüne karadan karaya füzelerle saldırı yapıldığını duyurdu.

00.30 İran'dan İsrail'e atılan füzeler, İsrail'in Tel Aviv kentinin semalarında görüntülendi. Saldırı sonrası İsrail hava savunma sistemi devreye girerek füzeleri etkisiz hale getirmeye çalıştı.

00.25 İran'ın ABD-İsrail saldırılarına misilleme olarak İsrail'e düzenlediği füze saldırıları devam ediyor. İran'ın İsrail'e fırlattığı bir füzenin parçaları Bney Brak kentindeki bir binayı isabet etti.

00.19 Kuveyt Petrol Kurumu, Hürmüz Boğazı'ndaki geçişlerin hedef alınması nedeniyle ham petrol üretiminde yeniden kısıtlamaya gidildiğini duyurarak, tam kapasite üretime dönülmesinin savaşın sona ermesi halinde 4 ay süreceğini açıkladı.

00.15 Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA), İran'ın, Buşehr Nükleer Enerji Santrali tesislerine bir başka füzenin isabet ettiğini bildirdiğini açıkladı.

- ⁠ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.

İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.

ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.