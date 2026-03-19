Orta Doğu'da yangın durulmuyor! İran'dan yoğun misilleme: Tel Aviv'de peş peşe patlama sesleri

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, füzelerin İran'dan ateşlendiği ve hava savunma sistemlerinin İran füzelerini önlemeye çalıştığı bildirildi.

Bölgedeki AA muhabirinin aktardığına göre, İran'ın misillemesinin ardından başta başkent Tel Aviv olmak üzere İsrail'in merkezinde sirenler çaldı.

Sirenlerin çalmasının ardından çok başlıklı bir İran füzesi Tel Aviv semalarında görülürken, gökyüzünden çok sayıda patlama sesi duyuldu.

İsrail acil yardım servisi Kızıl Davud Yıldızı'ndan yapılan açıklamada, henüz herhangi bir isabet ihbarı alınmadığı, gerekmesi durumunda güncelleme yapılacağı kaydedildi.

İsrail'in Yedioth Ahronoth gazetesi ise İran'dan atılan füze parçasının İsrail'in orta kesimindeki Jaljulia bölgesinde bir binaya isabet ettiğini belirtti. Haberde, ölü ya da yaralı bilgisi paylaşılmadı.

KATAR, İRAN'IN DOHA BÜYÜKELÇİLİĞİNDE GÖREVLİ GÜVENLİK VE ASKERİ ATAŞELERİ "İSTENMEYEN KİŞİ" İLAN ETTİ

Katar, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ve askeri ataşeler ile personellerini "istenmeyen kişi" ilan ederek, 24 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

Katar, İran'ın devam eden saldırıların ardından diplomatik bir hamle yaptı. Katar Dışişleri Bakanlığı, İran'ın Doha Büyükelçiliğinde görevli güvenlik ve askeri ataşeler ile personellerini "istenmeyen kişi" ilan ederek, 24 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi. Bakanlık, söz konusu kararın İran'ın devam eden saldırıları sonucunda alındığını belirtti.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen füze saldırısında yabancı uyruklu 4 kişinin yaralandığı bildirildi.

Suudi Arabistan'ın, füze saldırısı düzenlendiğini açıklamasından kısa süre sonra Riyad'da patlamalar meydana geldi, gökyüzünde ateş izleri ve siyah dumanlar yükseldi.

AA muhabirine konuşan görgü tanıkları, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a düzenlenen saldırılar sonrası patlamalar meydana geldiğini belirtti.

Sosyal medyada, gökyüzünde ateş bulutlarının ve siyah dumanların yükseldiği görüntüler paylaşıldı.

Saldırıya ilişkin ilk resmi açıklama Suudi Arabistan Sivil Savunma Birimi tarafından yapıldı.

Sivil Savunma Biriminin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından yapılan yazılı açıklamada, balistik bir füzenin Riyad'da bir konuta isabet etmesi sonucu düşen parçalar nedeniyle Asyalı 4 kişinin yaralandığı ve maddi hasar oluştuğu belirtildi.

Açıklamada, sivil yerleşim alanlarını hedef alma girişimlerinin uluslararası insancıl hukukun açık bir ihlali olduğunu vurgulanarak, bu tür durumlarda onaylanmış prosedürlerin uygulandığı kaydedildi.

İşte ABD-İsrail İran savaşında dakika dakika yaşananlar:

Irak'ta İran'a yakın Şii milis gücü Ketaib Hizbullah, ABD Büyükelçiliğine saldırılarda tek taraflı beş günlük ateşkes açıkladı

00:54 İran'ın İsrail'e yaptığı son misillemede ateşlediği füzenin parçasının işgal altındaki Batı Şeria'ya düşmesi sonucu 3 Filistinli hayatını kaybetti

00:38 İran Devrim Muhafızları Ordusu, bölgedeki bazı petrol tesislerini ve ABD çıkarlarını hedef aldıklarını duyurdu