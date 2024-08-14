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Dünya

Orta ve Batı Afrika'da etkili olan sellerin 700 binden fazla kişiyi etkilediği açıklandı

Orta ve Batı Afrika'da şiddetli yağışların yol açtığı sellerin şimdiye kadar 700 binden fazla kişiyi etkilediğini belirten Birleşmiş Milletler (BM), gıda dağıtımı, barınma, su ve sanitasyon hizmetlerini sağlamaya çalışıyor.

AA14 Ağustos 2024 Çarşamba 13:57 - Güncelleme:
Orta ve Batı Afrika'da etkili olan sellerin 700 binden fazla kişiyi etkilediği açıklandı
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BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, düzenlediği basın toplantısında, şiddetli yağışların ve sel felaketinin Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Fildişi Sahili, Kongo Demokratik Cumhuriyeti, Liberya, Nijer, Nijerya, Mali ve Togo'yu etkilediğini söyledi.

YÜZBİNLERCE KİŞİ OLUMSUZ ETKİLENDİ

Yüz binlerce kişiyi etkileyen şiddetli yağışların neden olduğu sellerden büyük endişe duyduklarını belirten Haq, "Daha yağmur mevsiminin ilk iki ayında bu şiddette yağışların olması kaygı verici boyutlarda. Şu ana kadar 700 binden fazla kişi bu sellerden olumsuz etkilenmiş durumda." dedi.

10 MİLYON DOLAR YARDIM

Haq, felaketin boyutları karşısında BM'nin ortaklarıyla işbirliği yaparak şiddetli yağışlardan ve selden etkilenen ülkelere desteğini yoğunlaştırdığını vurgulayarak, gıda dağıtımı, barınma, su ve sanitasyon hizmetlerini sağlamaya çalıştıklarını kaydetti.

BM Merkezi Acil Müdahale Fonu bu yıl selden etkilenen Kongo Demokratik Cumhuriyeti ve Nijer hükümetlerine toplamda 10 milyon dolar yardımda bulunmuştu.

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