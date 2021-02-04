04 Şubat 2021 Perşembe 08:29 - Güncelleme: 04 Şubat 2021 Perşembe 08:29

ABD'de Ortadoğu'daki istihbarat savaşlarını kökten değiştirecek bir gelişme yaşandı. Saygın istihbarat haber sitesi intelligenceonline'da yer alan habere göre, İsrail askeri istihbaratı, ABD Merkez Komutanlığı'na (CENTCOM) entegre edilecek. İki ülkenin yeni istihbarat entegrasyon ortaklığı ile hem İsrail kendisini tanımayan Arap ülkeleriyle ortak çalışma hem de ABD'den daha yoğun istihbarat elde etme olanağına kavuşacak. Kritik önemdeki Amerikan istihbarat üslerinin de entegrasyon dolayısıyla İsrail'e açılabileceği iddia ediliyor. ABD Savunma Bakanlığı'nın (Pentagon) 15 Ocak tarihinde aldığı karar ile İsrail istihbarat kurumlarının ABD ile ortak istihbari paylaşımlarını gerçekleştirdiği ABD Avrupa Komutanlığı'ndan (EUCOM) alınıp CENTCOM'a bağlanarak entegre edilmesine karar verildiği ifade edildi.

YENİ ÖNCELİK İRAN

Haberde CENTCOM'un yeni önceliğinin İran' karşı koyma olarak belirlendiği ve İsrail'in bu yeni konsepte yoğun insan ve dijital görsel istihbaratlarla destek olmasının beklendiği vurgulandı. Intelligenceonline, İsrail Savunma Güçleri'nin (IDF) CENTCOM ortaklığına alınmasıyla birlikte ABD'nin Arap müttefikleri ve bölgedeki Arap ülkeleriyle gerçekleştirdiği istihbarat paylaşımlarında ciddi değişiklikler olacağını da iddia etti. Buna göre İsrail'in kendisini resmen tanımayan Suudi Arabistan gibi bölge ülkeleriyle askeri ve istihbari ilişkiye geçebilecek. Haberde İsrail'in hali hazırda kendisiyle ilişkilerini normalleştiren Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn gibi ülkelerleler de ortak çalışabileceğinin altı çizildi. (Akşam Gazetesi)