Ortak terörle mücadele tatbikatının adresi belli oldu

Kazakistan Milli Güvenlik Komitesinin açıklamasına göre, ŞİÖ Bölgesel Terörle Mücadele Kuruluşu Konseyi'nin 40'ıncı toplantısı Astana'da yapıldı.

Bu kez Kazakistan'ın ev sahipliğinde yapılan toplantıya, Hindistan, İran, Çin, Kırgızistan, Pakistan, Rusya, Tacikistan ve Özbekistan'ın yetkili heyetleri katıldı. Belarus ve Moğolistan heyetleri de "gözlemci" statüsüyle toplantıda yer aldı.

Terör finansmanı kanallarının tespit edilmesi ve çökertilmesi, yasa dışı silah kaçakçılığıyla mücadele gibi konuların ele alındığı toplantıda, "ŞİÖ üye ülkelerinin 2022-2024 dönemi için terörizm, ayrılıkçılık ve aşırıcılıkla mücadele işbirliği programının" ara sonuçları değerlendirildi.

"SON 3 YILDA EN AZ 80 YÜKSEK PROFİLLİ TERÖR SALDIRISI DÜZENLENDİ"

Kazakistan Milli Güvenlik Komitesi Başkan Yardımcısı Ruslan Seysembayev, toplantı sonrası yaptığı açıklamada, terörle mücadele alanında geleceğe yönelik ortak planları onayladıklarını bildirdi.

Seysembayev, internetin terör, bölücü ve aşırıcı amaçlarla kullanılmasının önlenmesi amacıyla Hindistan'da seminer ve ortak terörle mücadele tatbikatı yapmayı planladıklarını belirtti.

Aşırı ideolojiye karşı ortak işbirliği programının geliştirilmesini başlatma konusunda anlaştıklarını aktaran Seysembayev, ŞİÖ ortak terörle mücadele tatbikatının 2024'te Çin'de yapılmasının kararlaştırıldığını kaydetti.

Seysembayev, ŞİÖ'nün Afganistan'ı terör ihracatında bir tehdit olarak gördüğüne işaret ederek, "En büyük tehdit, uluslararası terör örgütü 'İslam Devleti Horasan Vilayeti' şubesinin artan potansiyelidir. Çeşitli tahminlere göre sayıları 6 bin eğitimli teröriste çıktı. Durumun analizi, Afganistan'da gelecekte devam edecek yüksek seviyedeki terör tehlikesini ve bunun ŞİÖ sınırlarına ihraç edilme olasılığını tahmin etmeyi mümkün kılıyor. ŞİÖ'ye üye ülkelerde son 3 yılda en az 80 yüksek profilli terör saldırısı düzenlendi." değerlendirmesinde bulundu.

Kazakistan'daki duruma da değinen Seysembayev, genel olarak ülkede terör tehdidinin yüksek olduğunu ifade etti.

Seysembayev, bu yıl başkent Astana'da bir terör saldırısını, Türkistan'da ise Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nde patlamayı önledikleri bilgisini paylaşarak, "Her yıl en az 2 terör saldırısı önleniyor. Ancak bu yıl hazırlıkların erken aşamasında Türkistan'daki Hoca Ahmet Yesevi Türbesi'nde el yapımı bomba patlatma ve Astana'da kalabalık yerlere silahlı saldırı girişimleri engellendi." diye konuştu.