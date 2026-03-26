İsrail, İran ile olası bir ateşkesten endişe ederken, ABD Başkanı Donald Trump'ın savaşı haftalar içinde bitirme hedefi iki müttefik arasında stratejik ayrışma sinyali veriyor.

TRUMP'TAN SÜRPRİZ ÇIKABİLİR

The Jerusalem Post gazetesine konuşan İsrailli yetkililer, ABD ile İran arasında kapsamlı bir anlaşma ihtimalinin oldukça düşük olduğunu belirtse de Trump'ın sürpriz bir kararla geçici ateşkes ilan edebileceğinden endişe ediyor. Yetkililer, şu ana kadar böyle bir planın somut göstergesine ulaşılmadığını ifade ederken, "Trump bizi şaşırtabilir" değerlendirmesinde bulundu.

DİPLOMATİK TEMASLAR SÜRÜYOR

Haberde ayrıca, ABD yönetiminin İranlı ve Amerikalı yetkilileri Pakistan'ın başkenti İslamabad'da bir araya getirmek için diplomatik temas yürüttüğü iddiası da yer aldı. Bu girişim, sahadaki askeri gerilime rağmen diplomasi kanallarının tamamen kapanmadığına işaret ediyor.

TRUMP TALİMAT VERDİ

Öte yandan The Wall Street Journal tarafından aktarılan bilgilere göre ise Trump, yakın çevresine savaşın planlanan 4 ila 6 haftalık takvim doğrultusunda hızla sona erdirilmesi talimatı verdi. Haberde, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarının "son aşamaya" geldiği ve Trump'ın sürecin uzamasından rahatsız olduğu ifade edildi.

Savaşın uzamasının ABD iç politikasında dikkat dağıttığını düşünen Trump, yaklaşan seçim süreci ve göçmen meselesi çatışmayı hızla sonlandırma isteğini güçlendiriyor.

PETROLE ULAŞIMDA NET BİR PLAN YOK

Öte yandan Trump'ın, olası bir anlaşma kapsamında ABD'nin İran petrolüne sınırlı erişim sağlaması fikrini de gündeme getirdiği, ancak bu konuda net bir planın henüz oluşmadığı belirtildi.

Tüm bu gelişmeler, İsrail'in daha uzun süreli ve kapsamlı bir askeri süreçten yana olduğu, buna karşın Washington'ın hızlı bir çıkış aradığı yönündeki değerlendirmeleri güçlendiriyor. Taraflar arasındaki bu yaklaşım farkı, savaşın seyrini belirleyecek en kritik unsur olarak öne çıkıyor.

