Ortaklık için 3 önemli adım! Rizal: ASEAN, Türkiye için fırsatları sunmalı

Türkiye'nin Endonezya Cumhuriyeti Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama, Güneydoğu Asya Ülkeleri Birliği'nin (ASEAN) 57.kuruluş yıl dönümü sebebiyle Ankara Büyükelçiliği'nde düzenlenen kutlamada konuştu. Kutlamaya onur konuğu olarak katılan Türkiye Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burhanettin Duran'ın yanı sıra birçok üst düzey yetkili katıldı.

Endonezya Cumhuriyeti Büyükelçisi Achmad Rizal Purnama konuşmasında, ASEAN'ın Hint-Pasifik bölgesinde barış, istikrar ve refahın dayanağı olarak yerini sağlamlaştırdığını vurguladı. Büyükelçi Rizal daha güçlü bir ASEAN - Türkiye ortaklığı kurmak için üç önemli adım olduğunu belirterek, "Birincisi ASEAN ve Türkiye'nin birbirlerinin radar ekranında olmasını sağlamak. ASEAN ve Türkiye birbirlerine öncelikli işbirliği ortakları olarak davranmalıdır. Türkiye, ASEAN için Avrupa ve Orta Doğu pazarlarına açılan bir kapı olmalı, diğer yandan ASEAN da Türkiye için geniş Hint-Pasifik Bölgesi'nde pazar ve nüfuz genişletme fırsatları sunmalıdır. İkincisi, yeni zirvelere ulaşan kapsayıcı bir işbirliği inşa etmek. ASEAN-Türkiye Ortaklığı halkın refahına katkıda bulunmalıdır. Enerji dönüşümü, afet yönetimi, savunma sanayi ve dijitalleşme gibi çeşitli potansiyel işbirliği sektörleri araştırılmalıdır. Üçüncüsü ise, daha iyi bir dünya oluşturmak için ortaklık kurmak. Dünyanın güvensizlikle dolu olduğu zamanlarda ASEAN-Türkiye Ortaklığı çözümün bir parçası, daha adil ve eşitlikçi bir küresel düzenin temel direği ve küresel istikrar ve refah için olumlu bir güç haline gelmelidir" dedi.

Kutlamada konuşan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Burhanettin Duran konuşmasında, Türkiye'nin tüm sektörlerde ASEAN için güvenilir bir ortak olmaya hazır olduğunu belirtti. Duran, Türkiye-ASEAN iş birliklerinin sadece iki ülkenin halklarına değil, aynı zamanda ilgili bölgelerin istikrarına ve dünyaya da fayda sağlayacağına vurgu yaptı. Kutlama, Türkiye'nin çeşitli şehirlerinde eğitim gören Endonezyalı öğrencilerden oluşan bir bayrak çekme ekibinin ASEAN bayrağını çekmesiyle başladı. Kültürel dans ve müziklere sahne olan etkinlikte bölgenin yemekleri de konuklara ikram edildi.