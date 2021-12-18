Ortalığı karıştıracak gelişme! ABD'nin 'Ukrayna' planı ortaya çıktı

AA 18 Aralık 2021 Cumartesi 08:44 - Güncelleme: 18 Aralık 2021 Cumartesi 08:44

ABD'de Joe Biden yönetiminin, daha önce Afgan ordusu için ayırdığı helikopterler ve diğer askeri ekipmanların Ukrayna'ya gönderilmesine yönelik bir plan üzerinde düşündüğü öne sürüldü.

Wall Street Journal gazetesinin ABD'li ve Ukraynalı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberine göre, Ukrayna, Rusya tehdidi karşısında sınırlarını savunmak için ABD'den daha önce Afgan ordusuna gönderilmesi planlanan askeri ekipmanları talep etti.

Ukraynalı yetkililer konuyu, bu ülkeye daha çok ekipman gönderilmesine olumlu yaklaşan ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon) ile görüştü ancak şu anda soruna diplomatik bir çözüm aradıklarını belirten Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi bu planı henüz onaylamadı.

Söz konusu ekipmanlar arasında Rus yapımı Mi-17 tipi helikopterler de bulunduğunu kaydeden yetkililer, bu helikopterlerin Ukrayna askeri güçlerine daha çok hareket alanı sağlayacağını söyledi.

Öte yandan, Ukraynalı bir yetkili ise Stinger hava savunma sistemi için de ABD'ye yönelik lobi yapıldığını aktardı.

UKRAYNA'DAN RUSYA'NIN ABD VE NATO'YA İLETTİĞİ GÜVENLİKLE İLGİLİ TEKLİFLERE TEPKİ

Ukrayna Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Oleg Nikolenko, Rusya'nın, ABD ve NATO'ya ilettiği güvenlik garanti taslaklarına ilişkin sadece Ukrayna ve NATO'nun ilişkilerinin hangi yönde seyredeceğine karar verme hakkı olduğunu söyledi.

Sözcü Nikolenko, Ukrayna resmi haber ajansı Ukrinform'a yaptığı açıklamada, taslakların kendilerini etkileyen kısmı hakkında değerlendirmelerde bulundu.

Sadece Ukrayna ve NATO'nun ilişkilerinin hangi yönde seyredeceğine karar verme hakkı olduğunu kaydeden Nikolenko, ülkesinin yabancı devletlerle askeri iş birliği ilişkilerine nasıl yön vereceğini belirleme hakkı olduğunu vurguladı.

Nikolenko, Avrupa Atlantik bölgesindeki ana güvenlik sorununun Rusya'nın silahlı saldırganlığı olduğuna dikkati çekti.

Avrupa kıtası için en iyi garantinin silahlı çatışmaya son verilmesi olduğunu vurgulayan Nikolenko, Rusya'yı Minsk anlaşmasının maddelerini uygulamaya çağırdı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı, ABD ve NATO'ya çeşitli güvenlik garantileri ile ilgili iki ayrı anlaşma taslağı yayınlamıştı. Belgede, "ABD, NATO'nun doğuya doğru genişlemesinden ve eski Sovyetler Birliği ülkelerinin NATO'ya alınmasından vazgeçileceğini taahhüt eder." ifadesine yer verilmişti.