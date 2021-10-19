İSTANBUL 18°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
19 Ekim 2021 Salı / 13 RebiülEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    9,3235
  • EURO
    10,8599
  • ALTIN
    529.045
  • BIST100
    1417.7
  • Haberler
  • >
  • Dünya
  • >
  • Ortalığı karıştıracak saldırı planı! Nükleer tesisleri vurmak için 1,5 milyar dolar ayırdılar
Dünya

Ortalığı karıştıracak saldırı planı! Nükleer tesisleri vurmak için 1,5 milyar dolar ayırdılar

İsrail yönetiminin, İran'ın nükleer tesislerine saldırı kabiliyetini artırmak için 5 milyar yeni İsrail şekeli (yaklaşık 1,53 milyar dolar) fon ayırdığı iddia edildi.

AA19 Ekim 2021 Salı 00:10 - Güncelleme: 19 Ekim 2021 Salı 00:10
ABONE OL

İsrail'in Kanal 12 televizyonunda yer alan haberde, söz konusu fonun 3 milyar şekelinin bu yılın, 2 milyar şekelinin ise gelecek yılın bütçesine ekleneceği belirtildi.

Bu fonun, İran'ın nükleer tesislerine saldırma kabiliyetini artırabilmek için uçaklara, istihbarat toplamaya ve özel silahlanmaya ayrılacağı ileri sürüldü.

Kanal 12'nin iddiasına ilişkin İsrailli resmi makamlardan henüz açıklama yapılmadı.

İsrail Genelkurmay Başkanı Aviv Kochavi, geçen ay yerel bir haber sitesine yaptığı açıklamada, İran'ın nükleer programına yönelik saldırı planlarını "büyük ölçüde hızlandırdıklarını" söylemişti.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.