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Dünya

''FBI, İsrailli NSO firmasının casus yazılımını soruşturuyor'' iddiası

ABD Federal Soruşturma Bürosunun (FBI), ABD'li şirket, kişi ve bu ülke hükümetinin verilerini hack'lemek için İsrail merkezli NSO firmasının casus yazılımını kullanıp kullanmadığını soruşturduğu iddia edildi.

AA01.02.2020  09:33 - Güncelleme: 01.02.2020  09:33

Reuters'ın haberine göre, bazı kaynaklar, söz konusu soruşturmanın 2017'den bu yana sürdüğünü ve bu yazılım aracılığıyla akıllı telefonlara sızılıp sızılmadığını tespit etmeye çalıştığını vurguladı.

Kaynaklar, FBI'ın Facebook'un NSO'nun 1400 Whatsapp kullanıcısının hack'lenmesi için kullanıldığı iddiasıyla 2019 Ekim'de açtığı davanın ardından daha çok kişiyi sorguladığını kaydetti.

Haberde, NSO'nun casus yazılımını, teröristlerin ve suçluların tespiti için sadece resmi hükümetlere satıldığını ve ABD merkezli telefon numaralarının hedef alınmaması için tasarlandığını iddia ettiği anımsatıldı.

- FBI, BEZOS İLE DE GÖRÜŞMÜŞ

Öte yandan bazı kaynaklar da Suudi Arabistan Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın, alışveriş sitesi Amazon'un ve Washington Post gazetesinin sahibi Jeff Bezos'un telefonunu, NSO'nun casus yazılımıyla hack'lettiği iddialarının ardından FBI'ın Bezos ile de görüştüğünü belirtti.

FBI, Reuters'ın iddialarına ilişkin, "Adalet Bakanlığının herhangi bir soruşturmanın varlığını kabul etmemek ya da reddetmemek ilkesine bağlı kalıyoruz." açıklamasında bulundu.

NSO ise böyle bir soruşturmanın varlığından haberdar olmadıklarını savundu.

- BEZOS'UN TELEFONUNUN HACK'LENDİĞİ İDDİASI

Özel siber güvenlik şirketi FTI Consulting, 1 Mayıs 2018'de Prens Bin Selman'ın WhatsApp hesabından gönderilen bir MP4 video dosyasını, Bezos'un kişisel telefonunda açmasının ardından, telefonda anormal ve olağan dışı etkinlik tespit edildiği, sonraki aylarda büyük miktarda verinin telefondan dışa aktarıldığını belirlemişti.

Şirketin hazırladığı raporu inceleyen Birleşmiş Milletler (BM) Yargısız ve Keyfi İnfazlar Özel Raportörü Agnes Callamard ile BM İfade Özgürlüğü Özel Raportörü David Kaye, yaptıkları ortak açıklamada, iddialarla ilgili derhal soruşturma açılması çağrısında bulunmuştu.

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