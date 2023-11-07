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Dünya

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon: Filistin'in yanındayım

Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon, 'Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım.' ifadesini kullandı.

AA7 Kasım 2023 Salı 07:29 - Güncelleme:
Oscar ödüllü ABD'li oyuncu Susan Sarandon: Filistin'in yanındayım
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Sarandon, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Filistin'e desteğini duyurdu.

ABD'nin New York kentinde, 5 Kasım'da düzenlenen Filistin'e destek gösterisinden bir fotoğrafını paylaşan Oscar ödüllü oyuncu, "Gazze'de olanları önemsemeniz için Filistinli olmanıza gerek yok. Filistin'in yanındayım. Herkes özgür olana kadar kimse özgür değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Sarandon, 21 Ekim'de, aralarında Joaquin Phoenix, Cate Blanchett, Jon Stewart, Kristen Stewart, Mahershala Ali ve Riz Ahmed gibi ünlü isimlerin de bulunduğu 55 sanatçı ve aktivist ile birlikte gönderdiği mektupla ABD Başkanı Joe Biden'dan İsrail ve Filistin arasında ateşkes çağrısı yapmasını istemişti.

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