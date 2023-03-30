Oscar ödüllü filme ilham kaynağı olan isim serbest bırakıldı

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rusesabagina'nın ABD'ye döndüğünü kaydetti.

Rusesabagina'nın ABD'ye geri gelmesinden memnuniyet duyduğunu ifade eden Sullivan, "ABD topraklarına geri dönmesinden ve uzun süredir bu günün gelmesini bekleyen ailesi ve arkadaşlarıyla yeniden bir araya gelmesinden memnunuz." ifadesini kullandı.

Sullivan, Rusesabagina'nın geri dönüşü konusunda Ruanda hükümetinde işbirliği içinde çalıştıkları kişilere de minnet duyduğunu kaydetti.

- 25 YILA MAHKUM EDİLMİŞTİ



Ruanda'da mahkeme, Eylül 2021'de, Rusesabagina'yı terör suçlamasıyla yargılandığı davada 25 yıl hapis cezasına mahkum etmişti.

Ruanda Savcılığı ise Rusesabagina'nın cezasının yetersiz olduğunu belirterek ömür boyu hapis cezasına çarptırılmasını istemişti. Mahkemeyi boykot eden Rusesabagina, yargılama sürecinden adalet beklemediğini dile getirmiş, mahkemeyi "sahte olmakla" itham etmişti.

Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame'nin sert muhaliflerinden olan ve yıllarca sürgünde yaşayan 68 yaşındaki Rusesabagina, hakkında çıkarılan yakalama kararının ardından Ağustos 2020'de Birleşik Arap Emirlikleri'nde gözaltına alınarak ülkesine getirilmişti.

Ruanda'da 1994 soykırımı sırasında çok sayıda masum insanın hayatını kurtardığı ileri sürülen ve Oscar ödüllü "Ruanda Oteli" filmine konu olan Rusesabagina ve 16 sanığa "terör, silahlı örgüt kurmak ve cinayete ortaklık" gibi 13 farklı suçlama yöneltiliyordu.

Rusesabagina, filmden sonra üne kavuşmuş ve farklı ülkelerde barış ödülleri almıştı. Dönemin ABD Başkanı George W. Bush, 2005'te Rusesabagina'yı Özgürlük Madalyası'yla ödüllendirmişti.

Son olarak, ailesi geçen yıl, Rusesabagina'nın 2020'de "iş vaadiyle kandırılarak" ABD'den Burundi'ye seyahat etmeye zorlandığı, kaçırıldığı ve işkence gördüğü iddiasıyla Ruanda hükümetine 400 milyon dolarlık tazminat davası açmıştı.

ABD'li yetkililer, Ruanda hapishanesinde 2 yıldan fazla hapis yatan Rusesabagina'nın serbest bırakılmasında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın da dahil olduğu aylarca süren diplomatik çabaların etkisi olduğunu savunuyor.