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Dünya

Oskarshamn Nükleer Santrali'nde reaktör durduruldu

İsveç'in güneyinde bulunan Oskarshamn Nükleer Santrali'nde meydana gelen arıza nedeniyle elektrik üreten bir reaktörün faaliyetlerinin durdurulduğu bildirildi.

AA9 Kasım 2022 Çarşamba 17:19 - Güncelleme:
Oskarshamn Nükleer Santrali'nde reaktör durduruldu
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Devlet televizyonu SVT'nin haberinde, sabah reaktörün santral türbininde meydana gelen arızadan dolayı elektrik üretiminin durdurulduğu ifade edildi.

Oskarshamn Nükleer Santrali Sözcüsü Desiree Liljevall, arızanın girdirilmesi için yoğun çapa sarf ettiklerini ve önceden de bu tür arızalara maruz kaldıklarını söyledi.

Haberde, 1980'de kurulan ve 5 yıl sonra faaliyete giren Oskarshamn Nükleer Santrali'nde elektrik üreten 3 reaktör bulunurken reaktörlerden ikisi daha önce kalıcı olarak kapatıldığı için bir reaktörden elektrik üretildiği ifade edildi.

Santralde, 20 Temmuz'da, aynı reaktördeki arızadan dolayı elektrik üretimi durdurulmuş, bir gün sonra tekrar elektrik üretimine başlanmıştı.

  • İsveç
  • Oskarshamn Nükleer Santrali
  • elektrik
  • nükleer santral

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