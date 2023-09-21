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Dünya

Osmani: Biden, Kosova'ya destek garantisi verdi

Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani, ABD'nin Kosova'ya sürekli desteği konusunda ABD Başkanı Joe Biden'den güçlü garantiler aldığını söyledi.

AA21 Eylül 2023 Perşembe 18:45 - Güncelleme:
Osmani: Biden, Kosova'ya destek garantisi verdi
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Kosova Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamada, Osmani'nin Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu dolayısıyla bulunduğu New York'ta ABD Başkanı Joe Biden'ın verdiği resepsiyona katıldığı belirtildi.

Açıklamada, Osmani'nin Biden ile burada görüştüğü ve Kosova'nın özgürlüğü temelinde ABD ile kalıcı ittifakın bulunduğunu vurguladığı kaydedildi.

Osmani'nin ABD ile ortaklığın varoluşsal, dokunulmaz ve yeri doldurulamaz olduğu görüşünü yinelediği aktarılan açıklamada, "Cumhurbaşkanı Osmani, Amerika'nın Kosova'ya sürekli desteği konusunda Başkan Biden'dan güçlü garantiler aldığını vurguladı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, Osmani'nin ABD'nin Kosova'ya istikrar ve kalkınma yolunda destek vermeye devam ettiği için Biden'a teşekkür ettiği bildirildi.

Osmani, ABD ziyareti kapsamında, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ve AB Belgrad-Priştine Diyaloğu Özel Temsilcisi Miroslav Lajcak'ın yanı sıra birçok mevkidaşıyla görüşmeler gerçekleştirdi.

  • Kosova Cumhurbaşkanı Vjosa Osmani
  • biden
  • Vjosa Osmani

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